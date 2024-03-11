Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο οι 9 από τους 21 συλληφθέντες για την επίθεση σε μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν οι 9 ενήλικες από τους 21 συλληφθέντες, για την επίθεση σε μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, το βράδυ του Σαββάτου.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εξύβριση με την επιβαρυντική περίσταση των ρατσιστικών χαρακτηριστικών, όπως επίσης σε δύο από αυτούς για απόπειρα πρόκληση σωματικής βλάβης, επίσης με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι να ζητήσουν αναβολή.

Νωρίτερα υπήρξε παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, και τον προπηλακισμό του Στέφανου Κασσελάκη. Ειδικότερα η κ. Αδειλίνη παρήγγειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση της τέλεσης αδικημάτων όπως διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγία, διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ παράλληλα ζήτησε από τον εισαγγελέα πρωτοδικών να εποπτεύσει τις έρευνες της αστυνομίας προκειμένου να συλληφθούν και να εντοπιστούν οι ένοχοι για την ομοφοβική επίθεση εναντίον δύο τρανσέξουαλ στην πλατεία Αριστοτέλους, τον προπηλακισμό σε βάρος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, και τον τραυματισμό αστυνομικού, έξω από τον κινηματογράφο «Ολύμπιον».

Με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης συναντήθηκε το πρωί ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Καταδίκασαν ομόθυμα την επίθεση που δέχτηκε ο κ. Κασσελάκης, την ώρα που προσερχόταν στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.

