Στις γυναίκες και στους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και στη συμβολή των εθελοντών/ριών της Πολιτικής Προστασίας στην προστασία ανθρωπίνων ζωών αναφέρθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο ομιλίας του σε εκπαιδευτική ημερίδα από πυροσβέστες ΕΜΑΚ και ΕΜΟΔΕ (δασοκομάντος) σε μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών.

«Μπορείτε να γίνετε εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος, να εκπαιδευτείτε και να είστε κομμάτι τους. Μπορείτε να γίνετε εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας και στον τόπο σας, στην περιοχή σας, στη γειτονιά σας, στο εξοχικό σας, να συνεισφέρετε σε αυτό. Μπορεί να μη γίνετε εθελοντές. Ανακαλύψετε μέσα σας τη σημερινή ημέρα, και όταν θα δείτε κάποιο κίνδυνο να βγάλετε το κινητό σας και να ειδοποιήσετε, να μην αδιαφορήσετε και να μας ειδοποιήσετε. Αυτό θα συντελέσει στο να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή ή πολλές. Αυτό, για καθεμία και καθέναν από εσάς μέχρι το τέλος της ζωής του θα υπάρχει βαθιά χαραγμένο μέσα στο μυαλό του» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Ο υπουργός τόνισε ότι οι νέοι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να κινητοποιηθούν στην προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής κρίσης, σε μια προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλλουμε όλοι μας για τη διαχείριση των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν όλο τον πλανήτη.

Μίλησε επίσης για το δύσκολο έργο των 16.000 πυροσβεστών της χώρας, οι οποίοι ρισκάρουν τη ζωή τους για να διασώσουν πολίτες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. «Οι άντρες και οι γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος διαφέρουν από όλους εμάς, γιατί εμείς ξέρουμε, και οι οικογένειές μας ξέρουμε, ότι το πρωί θα πάμε στη δουλειά μας ή στο σχολείο και το βράδυ θα γυρίσουμε ασφαλείς στο σπίτι μας. Για αυτούς τους ανθρώπους, όμως, το επάγγελμα το οποίο διάλεξαν, που κατά την άποψή μου είναι λειτούργημα, εμπεριέχει το εξής: πάνε κάθε ημέρα στη δουλειά τους όταν προκύπτουν πυρκαγιές, πλημμύρες, κρίσιμα συμβάντα στα οποία πρέπει να κάνουν διάσωση από γης και αέρος, και δεν είναι σίγουρο αν θα γυρίσουν το βράδυ σπίτι τους. Για να προστατέψουν όλους εμάς τους υπόλοιπους» υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας και προσέθεσε ότι πρόκειται για μια δουλειά ευθύνης. «Είναι πατριωτική η δουλειά τους. Δίνουν τη μάχη καθημερινά για εμάς, καλοκαίρι και χειμώνα» τόνισε ο υπουργός.

Στη συνέχεια, ο κ. Κικίλιας ζήτησε από τους μαθητές και τις μαθήτριες να καλέσουν το 199 ή το 112 σε περίπτωση που βρεθούν σε περιαστική-περιδασική περιοχή στην Αττική και δουν κάτι το οποίο αισθάνονται ότι είναι περίεργο ή συνιστά κίνδυνο, όπως καπνό. «Όταν δείτε κάποιο κίνδυνο, θέλω να βγάλετε το κινητό σας και να πάρετε το 199 ή το 112, τον πανευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Η ειδοποίηση μέσα από αυτό είναι αμφίδρομη από τον πολίτη προς την Πυροσβεστική και από την Πυροσβεστική προς τον πολίτη» επεσήμανε ο κ. Κικίλιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.