Αγκυροβολημένο στο Λιμάνι του Πειραιά και έτοιμο να υποδεχθεί τους επισκέπτες, είναι από σήμερα το πρωί, το εντυπωσιακό Περουβιανό ιστιοφόρο «Bap Union».

Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ιστιοφόρο στον κόσμο και το μεγαλύτερο στη Λατινική Αμερική. Το συγκεκριμένο σκάφος ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό να κάνει το ταξίδι του στον γύρο του κόσμου και θα βρίσκεται στον Πειραιά έως την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την έκθεση προϊόντων και Περουβιανής τέχνης στο πλοίο, να παρακολουθήσουν πολιτιστικά δρώμενα, μουσικές παραστάσεις από το συγκρότημα Son Latinos και να γευτούν παραδοσιακά περουβιανά προϊόντα, όπως καφέ και σοκολάτα από τις Άνδεις.

Το ιστιοφόρο θα είναι ανοιχτό για το κοινό :

Το Σάββατο 30.12, από τις 11:00 έως τις 13:00,

την Κυριακή 31.12, από τις 10:00 έως τις 17:30,

τη Δευτέρα 01.01.2024, από τις 10:00 έως τις 17:30 και

την Τρίτη 02.01. 2024, από τις 10:00 έως τις 13:00.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.