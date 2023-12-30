Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας Γαβριήλ: «Ελάτε στην Εκκλησία να υποδεχθούμε μαζί το νέο Έτος με προσευχή»

Με σύνθημα: «κανένας μόνος του την παραμονή της Πρωτοχρονιάς», ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους για μία ξεχωριστή ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς, με Ιερά Αγρυπνία που θα τελέσει ο ίδιος την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου και ώρες 8:00μ.μ. – 12:30π.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, μέσω βίντεο που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως.

Στην κάλεσμά του, ο Σεβασμιώτατος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σας προσκαλώ όλες και όλους να εισοδεύσουμε στο νέο Έτος με προσευχή. Όσοι αισθάνεσθε μόνοι την ημέρα αυτή ελάτε στην Εκκλησία να αλλάξουμε μαζί τον χρόνο. Να θέσουμε στόχους για τη νέα χρονιά, που δεν πρέπει να απέχουν από την σχέση μας με τον Χριστό. Αυτό είναι που δίδει η Εκκλησία και αυτό θέλει να αποκτήσει ο άνθρωπος. Έναν νέο τρόπο ζωής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.