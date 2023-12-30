Στον 4ο τακτικό ανακριτή οδηγήθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ο 44χρονος Νορβηγός που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 32χρονο αστυνομικό ο οποίος κηδεύεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το grtimes αναμένεται να προσκομίσει βεβαίωση σχετικά με τα ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, ενώ αναμένεται να ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Ο 44χρονος φέρεται να ζούσε μόνος από την ηλικία των 13 ετών, ενώ έχει καταδικαστεί σύμφωνα με πληροφορίες στη Νορβηγία για βίαιο έγκλημα για το οποίο εξέτισε ποινή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.