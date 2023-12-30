Στον 4ο τακτικό ανακριτή οδηγήθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ο 44χρονος Νορβηγός που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 32χρονο αστυνομικό ο οποίος κηδεύεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το grtimes αναμένεται να προσκομίσει βεβαίωση σχετικά με τα ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, ενώ αναμένεται να ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
Ο 44χρονος φέρεται να ζούσε μόνος από την ηλικία των 13 ετών, ενώ έχει καταδικαστεί σύμφωνα με πληροφορίες στη Νορβηγία για βίαιο έγκλημα για το οποίο εξέτισε ποινή.
