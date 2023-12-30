Ταχύπλοο σκάφος, το οποίο κινήθηκε χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας και με μεγάλη ταχύτητα από τις τουρκικές ακτές στις ελληνικές ακτές, εντόπισε τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής, χερσαίο μέσο επιτήρησης θαλάσσιου πεδίου της Λιμενικής Αρχής Κω.

Αμέσως ενημερώθηκε περιπολικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, όπου εντόπισε το ταχύπλοο πνευστό σκάφος, το οποίο είχε αποβιβάσει άγνωστο αριθμό ατόμων στη ν. Κω να κατευθύνεται προς τα απέναντι τουρκικά παράλια. Ακολούθησε καταδίωξη, με χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων στα οποία το Τ/Χ δεν ανταποκρίθηκε και προσπάθησε να διαφύγει εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Κατόπιν κατάλληλων χειρισμών του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το ταχύπλοο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο αλλοδαπός χειριστής του.

Από το Λιμεναρχείο Κω που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το Τ/Χ σκάφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.