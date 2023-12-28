Τροχαίο στο Πέραμα: Η 22χρονη τραυματίας κατέγραψε την στιγμή της πρόσκρουσης

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο, που τραβά μέσα από την καμπίνα του αυτοκινήτου, δευτερόλεπτα πριν την σφοδρή σύγκρουση σε προστατευτική νησίδα, η 22χρονη Ηλιάνα, θύμα του σφοδρού τροχαίου που σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στο Πέραμα.

Η εικόνα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το Mega κόβει την ανάσα.

«Και με το που σκάσαμε πάνω στη νησίδα ήταν όλα τόσο ακαριαία, δηλαδή μου λέει ο Αλέξανδρος «Ηλιάνα πρέπει να τα έχω κόψει όλα». Και κοιτάω κάτω, παίρνω τα πόδια μου και λέω “Αλέξανδρε, δεν έχω πόδια”».

«Υπάρχει και στροφή, αλλά αν δεν ήταν 210 τα χιλιόμετρα και ήταν 110 ίσως και εγώ να είχα και τα δύο μου πόδια και θα ήμουν καλύτερα», είπε.

«Τρέχαμε, τρέχαμε πολύ», πρόσθεσε.

«Εμένα δεν μπήκε καμία λάμα στα πόδια. Εμένα μου τα ξύρισε. Μου τα ξερίζωσε. Δεν είχα πόδια, τα σήκωνα τα πόδια μου», ανέφερε.

Όπως περιγράφει το κινητό του Αλέξανδρου έβγαλε ειδοποίηση «μάλλον έχετε εμπλακεί σε κάποιο τροχαίο. Θέλετε βοήθεια;»

«Κι εκεί φωνάξαμε ναι. Μάλλον δεν ακουγόταν. Είμαστε εκεί. Προς αυτήν την μεριά. Πυροσβεστική. Και του λέω δεν έχω πόδια. Και μου λέει κοπελιά δεν γίνεται να μην έχεις πόδια. Και του τα σηκώνω και του τα δείχνω. Να τα».

«Μου είπαν ότι ζητούσα κι έλεγα «Γωγώ» στην εντατική. Η Γωγώ είναι η κόρη μου», περιέγραψε.

«Ήταν τελείως τυχαία η στιγμή που τράβηξα. Η προηγούμενη στιγμή ήταν που χορεύαμε στο μαγαζί με τον αδελφό μου. Εκείνη η στιγμή ήταν αλήθεια τυχαία. Φορούσαμε ζώνη κανονικά. Αν δεν φορούσαμε ζώνη δεν θα μιλούσαμε αυτήν την ώρα», είπε.

Σήμερα ο 28χρονος Αλέξανδρος έχει χάσει το ένα πόδι και παλεύει να σώσει το άλλο.

«Έρχεται η ψυχίατρος και προσπαθούσε να μου πει ότι δεν έχω πόδια. Και την βγάζω από τη δύσκολη θέση και της λέω «κοίτα το ξέρω ότι δεν έχω πόδια». Παθαίνει εγκεφαλικό. Αφού εγώ τα κρατούσα, το ξέρω ότι δεν έχω πόδια», δήλωσε η 22χρονη.

