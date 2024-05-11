Η Κέιτ Χάντσον δηλώνει ενθουσιασμένη που σύντομα θα ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον σύντροφό της Ντάνι Φουτζικάουα.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής της στην ραδιοφωνική εκπομπή «Andy Cohen Live» του SiriusXM με αφορμή το ντεμπούτο άλμπουμ της «Glorious», η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός μίλησε για τον επερχόμενο γάμο με τον τραγουδοποιό και παραγωγό.

«Μόλις μιλούσαμε γι' αυτό! Νομίζω ότι θα παντρευτούμε σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αλλά δεν θέλω να οργανώσω το γάμο. Είναι τόσο χάλια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το People είναι ο δεύτερος γάμος της Χάντσον. Τη παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2000 στο σπίτι της μητέρας της Γκόλντι Χον (Goldie Hawn) παντρεύτηκε τον ροκ σταρ Κρις Ρόμπινσον (Chris Robinson) με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, τον Ryder. Χώρισαν το 2006.

«Αν πρόκειται να το ξανακάνω, θέλω να είναι ένα πάρτι». Αλλά ναι, το κομμάτι της οργάνωσης και τα σχετικά είναι τόσο ακριβά που με τρελαίνουν», ανέφερε.

Η ηθοποιός γνώρισε τον σύντροφό της μέσω κοινών γνωστών όταν ήταν έγκυος στο μεγαλύτερο παιδί της και είχαν φιλικές σχέσεις για περισσότερα από 15 χρόνια. Ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2016 ενώ έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ένα χρόνο μετά. Το 2018 γεννήθηκε η κόρη τους Rani Rose.

Η Χάντσον μοιράζεται επίσης τον γιο της Bingham με τον frontman των Muse, Ματ Μπέλαμι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.