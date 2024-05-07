Λογαριασμός
Αχαΐα: Ανατίναξαν ΑΤΜ σε σούπερ μάρκετ στην Οβρυά - Φωτογραφία

Οι δράστες διέφυγαν προς τα Ροΐτικα

ATM

Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας από αργά τη νύχτα για τη σύλληψη τριών δραστών που «χτύπησαν» ΑΤΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα τρία άτομα που επέβαιναν σε ΙΧ ανατίναξαν το  ΑΤΜ του super market, που λειτουργεί σε κεντρικό δρόμο, στην περιοχή της Οβρυάς.

atm

Άρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό και εξαφανίστηκαν κινούμενοι προς Ροϊτικα

Από την έκρηξη προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στο κατάστημα , ενώ κομμάτια από το ΑΤΜ εκτοξεύτηκαν στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Πηγή: Tempo24

Πηγή: skai.gr

