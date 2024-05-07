Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας από αργά τη νύχτα για τη σύλληψη τριών δραστών που «χτύπησαν» ΑΤΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα τρία άτομα που επέβαιναν σε ΙΧ ανατίναξαν το ΑΤΜ του super market, που λειτουργεί σε κεντρικό δρόμο, στην περιοχή της Οβρυάς.

Άρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό και εξαφανίστηκαν κινούμενοι προς Ροϊτικα.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στο κατάστημα , ενώ κομμάτια από το ΑΤΜ εκτοξεύτηκαν στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Πηγή: Tempo24

Πηγή: skai.gr

