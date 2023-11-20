Στοχευμένες αστυνομικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια το τελευταίο τριήμερο και συγκεκριμένα από 17 έως 19 Νοεμβρίου 2023, στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιήθηκαν κλιμάκια με τη συμμετοχή αστυνομικών εμφανούς και αφανούς αστυνόμευσης, από διάφορες Υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά επιχειρησιακά σχέδια και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές και οικισμούς όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω δράσεων σε όλη την χώρα ελέγχθηκαν -45.744- οχήματα και -61.078- άτομα ενώ πραγματοποιήθηκαν:

-689- συλλήψεις για διάφορα αδικήματα και για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.,

-1.977- προσαγωγές,

-10.544- παραβάσεις Κ.Ο.Κ.,

-264- ακινητοποιήσεις και -4- κατασχέσεις οχημάτων, καθώς και

-41- παραβάσεις αντικαπνιστικής νομοθεσίας και

-11- παραβάσεις για ηχορύπανση.

Ενδεικτικά, στη Νότια Ελλάδα το τριήμερο από 17 με 19 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές δράσεις:

στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, με τη συμμετοχή πεζών και εποχούμενων περιπολιών, όπου διενεργήθηκαν -552- έλεγχοι ατόμων, προσήχθησαν -92- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -12- άτομα, μεταξύ των οποίων οι -7- για παρεμπόριο, -3- για ναρκωτικά, -1- για όπλα και -1- για παράβαση της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, καθώς είχε διαθέσει προς πώληση -60- κιλά λάδι αμφιβόλου προέλευσης και ποιότητας.

Παράλληλα, στη Βόρεια Ελλάδα, οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις έλαβαν χώρα σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία σύμφωνα με τον υφιστάμενο στρατηγικό σχεδιασμό των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές με αυξημένα περιστατικά εγκληματικότητας.

Συγκεκριμένα, την 19η Νοεμβρίου 2023 σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στη Χαλκιδική (Νικήτη – Άγιος Νικόλαος – Νέος Μαρμαράς), έλαβαν χώρα στοχευμένες δράσεις, στο πλαίσιο των οποίων:

ελέγχθησαν -162- άτομα και -145- οχήματα,

προσήχθησαν -3- άτομα, ενώ

βεβαιώθηκαν -93- παραβάσεις Κ.Ο.Κ..

Επιπλέον, σε περιοχές της Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα (18-19/11/2023) πραγματοποιήθηκαν εξορμήσεις με σκοπό την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς των οδηγών στο πλαίσιο των οποίων:

ελέγχθησαν -1.233- άτομα και -1.164- οχήματα,

προσήχθησαν -2- άτομα,

συνελήφθησαν -2- άτομα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.,

βεβαιώθηκαν -392- παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και ακινητοποιήθηκαν -9- οχήματα.

Οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, που έχουν ως στόχο την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών, θα συνεχιστούν.

