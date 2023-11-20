Λογαριασμός
Κλειστό το gov.gr από το βράδυ της Παρασκευής έως το πρωί του Σαββάτου λόγω αναβάθμισης

Δείτε ποιες ώρες δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του gov.gr

Νέα αναβάθμιση υποδομών 

Στην αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προχωρά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά σε αναβάθμιση των υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata).

Στην κατεύθυνση αυτή, δε θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, από Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:00 το πρωί.

Κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με:

  1. Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet (υπηρεσίες gov.gr, ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.)
  2. Υπηρεσίες όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο, και web services από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης
  3. Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομικών, όπως TAXISnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ κ.α.

Όπως και στις προηγούμενες εργασίες αναβάθμισης υποδομών, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

