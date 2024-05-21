Του Χρυσόστομου Τσούφη

Φτου ξελευθερία για τους ασφαλισμένους με χρέη στον ΕΦΚΑ που υπερβαίνουν τις 30.000€ οι οποίοι θα μπορούν από τα μέσα Ιουνίου με βάση το σχεδιασμό, να υποβάλλουν χωρίς προσκόμματα αίτηση συνταξιοδότησης. Η σχετική υπουργική απόφαση που ανοίγει το δρόμο για τις αιτήσεις υπεγράφη και από τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά και πλέον απαιτείται μόνο η ολοκλήρωση του διαύλου επικοινωνίας ΕΦΚΑ και τραπεζών για τη διαδικασία ελέγχου των καταθέσεων και το πώς ακριβώς λειτουργικά θα γίνεται αυτή.



Όπως πρώτοι είχαμε γράψει εδώ στο skai.gr, δεν δημιουργήθηκε ειδική πλατφόρμα αλλά προκρίθηκε μια αυτοτελής ηλεκτρονική υπηρεσία η οποία θα ενταχθεί στην διαδικασία αίτησης συνταξιοδότησης των μη μισθωτών. Ο ενδιαφερόμενος δηλαδή μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης, θα υποβάλλει κι αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. Η υπηρεσία αυτή θα αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες με χρέη από 20.000€ έως 30.000€ και τους αγρότες με χρέη από 6.000€ έως 10.000€.



Υποβάλλοντας την αίτηση συνταξιοδότησης, σε ειδικά διαμορφωμένα πεδία θα συναινούν στην άρση του τραπεζικού τους απορρήτου κι άρα στην έγκριση προς τις τράπεζες να χορηγήσουν στον ΕΦΚΑ τα έγγραφα που απαιτούνται και αφορούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, το είδος τους και σε ποιες τράπεζες τηρούνται.

Εντός 10ημέρου, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα μπορούν να διακριβώσουν αν και πόσες καταθέσεις υπάρχουν και να γίνει κατανοητό αν πρόκειται για στρατηγικό κακοπληρωτή ή ασφαλισμένο ο οποίος κάποια στιγμή επλήγη από κάποια κακοτυχία με αποτέλεσμα την διόγκωση των χρεών του. Σύμφωνα με το νόμο οι καταθέσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 12.000€ ( 6.000€ για τους αγρότες).



Θα ελέγχεται ακόμη αν ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας ή τα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης. Και στις δύο περιπτώσεις, ελέγχεται επίσης εάν έχει πληρώσει εισφορές για τουλάχιστον 20 χρόνια.

Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, εφόσον η αίτηση του οφειλέτη εγκριθεί θα λαμβάνει αρχικά το 40% της σύνταξης του.

Το υπόλοιπο 60% θα παρακρατείται για την αποπληρωμή του τμήματος των χρεών που ξεπερνούν τις 20.000€ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις 6.000€ για τους αγρότες. Το μηνιαίο ποσό παρακράτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 333€ για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και από 100€ για τους αγρότες.

Μόλις οι οφειλές υποχωρήσουν κάτω από τα 2 αυτά όρια, τότε το χρέος που απομένει ρυθμίζεται σε 60 μηνιαίες δόσεις και το ποσό για την εξυπηρέτηση της ρύθμισης παρακρατείται από τη σύνταξη.



Στις περιπτώσεις που η οφειλή ξεπερνά τις 30.000€ ( ή τις 10.000€ για τους αγρότες) τότε κοινοποιείται έγγραφο οφειλής προς τον ασφαλισμένο να εξοφλήσει εντός διμήνου από την κοινοποίηση, το υπερβάλλον ποσό ώστε να υπαχθεί στη συνέχεια στις διατάξεις της ρύθμισης. Αν το δίμηνο παρέλθει χωρίς εξόφληση του υπερβάλλοντος ποσού , τότε η αίτηση – παρότι πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις – απορρίπτεται.



Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ υπολογίζεται ότι περίπου 110.000 νομικά και φυσικά πρόσωπα ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι έχουν χρέη μεταξύ 20.000€ και 30.000€ και συνολικά χρέη 2,6δισ€

Περίπου 27.000 αριθμούν οι αγρότες με χρέη μεταξύ 6.000€ και 10.000€ και συνολικές οφειλές 175εκατ€.

Υπολογίζεται ότι το 10-15% ( 13.700 – 20.550) πληρούν τις προϋποθέσεις της συνταξιοδότησης.



Η δημιουργία της υπηρεσίας για τους οφειλέτες αναμένεται να ξεμπλοκάρει σημαντικό αριθμό εκκρεμών υποθέσεων συνταξιοδότησης οι οποίες αυτή τη στιγμή υπολογίζονται σε λίγο περισσότερες από 20.000.

