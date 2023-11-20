Βίντεο από την στιγμή της ρυμούλκησης του «Βέλους» στον ΟΛΘ

Στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένους Θεσσαλονίκης ρυμουλκήθηκε το αντιτορπιλικό «Βέλος».

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Tik Tok δείχνει την στιγμή που το το ρυμουλκό πλοίο «Dionysos Z» ρυμουλκεί το «Βέλος».

Λόγω του μεγάλου ρήγματος που άνοιξε στο σκαρί του λόγω των θυελλωδών ανέμων, το ιστορικό αντιτορπιλικό πλοίο μετακινήθηκε στην προβλήτα 2 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ώστε να καταγραφούν οι ζημίες, να γίνει πλήρης απάντληση των υδάτων που εισέρρευσαν και να γίνουν εργασίες αποκατάστασης σε ένα προστατευόμενο από τους ανέμους σημείο.

Πηγή: skai.gr

