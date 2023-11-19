Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, συνελήφθησαν την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023, ιδιώτης και αστυνομικός, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τη διερεύνηση σχετικής καταγγελίας, οι κατηγορούμενοι, χρησιμοποιώντας παραπλανητικά τα στοιχεία μεγάλης εταιρίας του εξωτερικού, προσέλκυαν ενδιαφερόμενους πελάτες από όλη τη χώρα, προκειμένου να αναλάβουν ως σύμβουλοι την ένταξή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, ο ιδιώτης διεύθυνε την εταιρεία με έδρα στην Αθήνα έχοντας αναρτήσει ηλεκτρονική φόρμα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να προσελκύσει πελάτες ενώ ο αστυνομικός, ο οποίος απέκρυπτε τα πραγματικά στοιχεία ταυτότητάς του, παρουσιαζόταν ως οικονομολόγος – δικηγόρος πραγματοποιώντας τηλεφωνικές κλήσεις με τους πελάτες ακόμα και κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Αφού έπειθαν τα θύματά τους, ζητούσαν και λάμβαναν χρηματικά ποσά, συνάπτοντας σχετική σύμβαση ανάληψης της διαδικασίας, ενώ δεν προέβαιναν στις ενέργειες που είχαν συμφωνήσει.

Μάλιστα ο αστυνομικός, στην προσπάθεια του να δικαιολογήσει την υψηλή αμοιβή που ζητούσε, παρουσίαζε ότι η εταιρεία ιδιοκτησίας του συγκατηγορούμενού του, παρέχει «premium» υπηρεσίες, αποκομίζοντας έτσι αρκετά υψηλά χρηματικά ποσά, ενώ ζητούσε ακόμα και κωδικούς taxisnet των θυμάτων, παρότι αυτό δεν ήταν απαραίτητο για τη διαδικασία.

Η αμοιβή του γινόταν με ποσοστά ανά προκαταβολή που κατέβαλε ο εκάστοτε πελάτης, με τον οποίο η εταιρεία σύναπτε σύμβαση ενώ το συνολικό του μηνιαίο εισόδημα ανερχόταν περίπου σε -3.000- ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκανσε οικίες, χώρους εργασίας καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, μεταξύ άλλων,βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κινητά τηλέφωνα,

32.250 ευρώ,

πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,

υπολογιστές

χειρόγραφες σημειώσεις και

όχημα, προκειμένου ελεγχθεί η νομιμότητά του ως προς την εισαγωγή και κυκλοφορία του στην ελληνική επικράτεια.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί -8- περιπτώσεις απάτης, για τις οποίες οι κατηγορούμενοι αποσπούσαν ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ, αποκομίζονταςαπό το 2021 συνολικά -73.550- ευρώ.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του ιδιώτη εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για παραβίαση δικαστικής απόφασης, κακοποίηση ζώων, συκοφαντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, απάτη, αντιποίηση Αρχής, δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας κατ’ εξακολούθηση και πλαστογραφία μετά χρήσεως.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.