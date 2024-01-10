«Ασπίδα» προστασίας από τον Δήμο Αθηναίων στους άστεγους της πόλης

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχει θέσει τον Δήμο Αθηναίων η κακοκαιρία. Οι χαμηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν, έχουν κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την προστασία των ευάλωτων πολιτών και των αστέγων.

Έτσι, από σήμερα Τετάρτη, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου (ΚΥΑΔΑ) ενεργοποιεί τις υπηρεσίες του, ενώ οι ομάδες Street Work ξεκίνησαν να επιχειρούν στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστό τσάι, σταφίδες, φρυγανιές, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Θα βοηθούν και όσους πολίτες δυσκολεύονται να μετακινηθούν και να βρουν στέγαση και ζεστασιά στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, το οποίο λειτουργεί για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Ειδικότερα, οι άστεγοι μπορούν να φιλοξενηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, επί των οδών Αχαρνών και Λιοσίων.

Το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΥΑΔΑ (2105246515-6, εσωτ.0) θα λειτουργεί μέχρι τις 23.00 και θα δέχεται αναφορές από πολίτες για τα σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια, ώστε να παρέμβουν οι ομάδες Street Work.

Αναφορές για σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι, μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

