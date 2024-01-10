Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στη Σαμοθράκη εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει το νησί.

Από χθες το πρωί ο καιρός άρχισε να “αγριεύει”, η θερμοκρασία είναι περίπου στους 2 βαθμούς κελσίου και πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης περίπου 7 μποφόρ, λόγω των οποίων δεν πραγματοποιήθηκε και το χθεσινό πρωινό δρομολόγιο του πλοίου από Αλεξανδρούπολη προς Σαμοθράκη. Σήμερα, ωστόσο, οι άνεμοι έχουν κοπάσει και έχει ανακοινωθεί δρομολόγιο από Αλεξανδρούπολη για τις 4 το απόγευμα.

Κανένα χωριό, πάντως, δεν είναι αποκλεισμένο, με το πρόβλημα να εντοπίζεται μόνο σε δύο οικισμούς και κυρίως στα Αλώνια.

Σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο, αυτό παραμένει ανοιχτό, με τα διαθέσιμα εκχιονιστικά μηχανήματα να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ έχει δοθεί ήδη οδηγία στους κατοίκους της Χώρας και της Καμαριώτισσας για απομάκρυνση των σταθμευμένων οχημάτων από τα στενά των δύο οικισμών, ώστε να διευκολυνθεί η εργασία των συνεργείων, εφόσον

Στην Σαμοθράκη σύμφωνα με το evrosnews.gr έπεσε το περισσότερο χιόνι στο νομό Έβρου, καθώς και σήμερα το πρωί συνεχίστηκε η χιονόπτωση.

Ιδιαίτερα στις πιο ορεινές περιοχές όπως η πρωτεύουσα Χώρα, τα Αλώνια και η Παλαιόπολη, το χιόνι είναι πολύ και μέσα στους οικισμούς δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει εύκολα κάποιος, πολύ περισσότερο αυτοκίνητα.

Οι κεντρικοί δρόμοι από την Καμαριώτισσα προς τους άλλους οικισμούς του νησιού είναι ανοιχτοί, αφού και το βράδυ μηχανήματα του δήμου Σαμοθράκης έκαναν αποχιονισμό, αλλά όπως παραδέχθηκε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος Θανάσης Βίτσας, μέσα στην Χώρα και τα Αλώνια, υπάρχει πρόβλημα με τους δρόμους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.