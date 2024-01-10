Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία του Ζωγράφου και γενικότερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η είδηση θανάτου του τέως δημάρχου Ζωγράφου Βασίλης Θώδα.

Ο τέως δήμαρχος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, ενώ είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να κάνει στεφανιογράφημα.

Ο Βασίλης Θώδας γεννήθηκε στου Ζωγράφου το 1968 και είχε σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ασχολήθηκε από νωρίς με τα κοινά και το 2006 εξελέγη για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος. Εργάστηκε σε διάφορες θέσεις προϊσταμένου στη Βουλή, μεταξύ των οποίων αυτής της Διεύθυνσης Διαρκών Επιτροπών. Διετέλεσε δήμαρχος Ζωγράφου την τετραετία 2019-2023.

Συγκλονισμένοι είναι οι συγγενείς και οι φίλοι του. Εκ των στενών συνεργατών του στη δημοτική Αρχή και εκ των αντιδημάρχων του, ο Δήμος Μπουλούκος, τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Ήταν σπουδαίος άνθρωπος και πολύ φιλικός με τους συνεργάτες του. Είχε καρδιά μικρού παιδιού, δεν κρατούσε κακία σε κανέναν. Είχε μεγάλη έγνοια για την πόλη, εργάστηκε σκληρά ως δήμαρχος, όμως δυστυχώς το κλίμα έχει γίνει εδώ πολύ τοξικό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.