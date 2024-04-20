Στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας βρίσκεται το θηριώδες αεροσκάφος C-130J, το οποίο λαμβάνει μέρος στην άσκηση «Stolen Cerberus», η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και στην οποία συνεκπαιδεύονται στελέχη των Ελληνικών και Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Larry Gallogly, Director of Customer Requirements, Air Mobility & Maritime Missions (C-130J) Line of Business, της κατασκευάστριας εταιρείας Lockheed Martin καθώς και ο πιλότος του αεροσκάφους Dylan Neidorff της U.S. Air Force, 86th Airlift Wing, που υπηρετεί στη αεροπορική βάση Ramstein στη Γερμανία, μίλησαν στο ΑΠΕ - ΜΠΕ για τα πλεονεκτήματα του εκσυγχρονισμένου μοντέλου, τους τομείς υπεροχής του αλλά και για τη συνεργασία και τη σημασία της διαλειτουργικότητας ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

H Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία δίνει φέτος το «παρών» στην αεροπορική βάση Ελευσίνας για την άσκηση «Stolen Cerberus» με τρία αεροσκάφη C-130J.

Όπως είπε ο Dylan Neidorff είμαστε εδώ «για να δουλέψουμε από κοινού σε επίπεδο τεχνικών και διαδικασιών με τη Μοίρα 356 «Ηρακλής» με έμφαση στη διαλειτουργικότητα».

«Πετάμε μαζί για να αναπτύξουμε τη νατοϊκή συνεργασία. Η Μοίρα 356 μας φιλοξενεί, μας παραχωρεί τις εγκαταστάσεις της. Σχεδιάζουμε με τους Έλληνες από κοινού ασκήσεις και τακτικές» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Larry Gallogly υπογράμμισε ότι «δίνεται η δυνατότητα στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία να λάβει γνώση από πρώτο χέρι για το μοντέλο C-130J» που είναι η νεότερη εκδοχή του αεροσκάφους «Ηρακλής».

Και συνέχισε επισημαίνοντας ότι το C-130J ενδεχομένως να είναι ένα αεροσκάφος «που η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία σκέφτεται για το μέλλον της».

«Δεν γίνεται αμέσως αντιληπτό αλλά το αεροσκάφος C-130J είναι κατά 15 πόδια (περίπου 5 μέτρα) πιο μακρύ από το προηγούμενο μοντέλο («Ηρακλής»)» εξήγησε και συμπλήρωσε: «Αυτή η επιπλέον χωρητικότητα σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα με λιγότερα αεροσκάφη. Κάτι πολύ επωφελές».

«Η άλλη μεγάλη διαφορά», ανέφερε, «είναι στα συστήματα πλοήγησης. Ο εκσυγχρονισμός και η ηλεκτρονική αναβάθμιση μας επιτρέπουν να πάμε από ένα αεροσκάφος που έχει δύο πιλότους, έναν πλοηγό, ένα μηχανικό και δύο υπεύθυνους φόρτωσης σε ένα αεροσκάφος με δύο πιλότους και έναν υπεύθυνο φόρτωσης».

Η άσκηση «Stolen Cerberus» πραγματοποιείται από το 2013 και κάθε χρόνο στην Ελλάδα με στόχο την επαύξηση του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας, συναντίληψης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και διαλειτουργικότητας κατά τη σχεδίαση και εκτέλεση Ειδικών Επιχειρήσεων. Συμμετέχουν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

