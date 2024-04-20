Κικίλιας για κακοκαιρία: Η προσπάθεια μέχρι τώρα απέδωσε

Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας στη χώρα μας. Οι καταιγίδες που έπληξαν τη νύχτα Μαγνησία και Θεσσαλία προκάλεσαν μικροπροβλήματα χωρίς όμως σοβαρές ζημιές.

Δηλώσεις για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων έκανε νωρίς το πρωί του Σαββάτου από το συντονιστικό κέντρο των επιχειρήσεων στη Θεσσαλία ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής Βασίλης Κικίλιας.

«Ήμασταν όλοι εδώ συντονισμένοι και οργανωμένοι. Χαίρομαι ότι μέχρι τώρα η προσπάθεια αυτή απέδωσε» ανέφερε ο κ. Κικίλιας τονίζοντας ότι όλοι φορείς κατάφεραν και περιόρισαν τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν.

Αναφερόμενος στην εικόνα που υπήρξε σε όλη την Ελλάδα, σχετικά με τις βροχοπτώσεις είπε ότι «είχαμε τις βροχοπτώσεις που περιγράψαμε σε περιοχές στην Καρδίτσα και σε κάποιες περιοχές του Πηλίου και σε όλη την Ελλάδα, για να συμπληρώσει πως «αυτό είναι το κλίμα πλέον και σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να προσαρμοστούμε».

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας είπε πως στη Θεσσαλία έπεσε σε λίγες ώρες το νερό που πέφτει σε 3,5 μήνες» και τόνισε πως «το σύστημα λειτούργησε ικανοποιητικά, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, υπήρχε συντονισμός». Ο κ. Κουρέτας εξήγησε πως πρόκειται για μία νέα κατάσταση με τις βροχοπτώσεις, τονίζοντας πως πλέον αναμένονται πιο συχνά τέτοια φαινόμενα.

