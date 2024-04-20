Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η διαδικασία σύστασης Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια της χώρας, μετά και από το ψηφισθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτό περιελάμβανε μια σειρά διατάξεων που αφορούν στην ίδρυση αγροτικών τμημάτων στα επιμελητήρια, καθώς και στη σύσταση, λειτουργία και διαχείριση Ηλεκτρονικού Μητρώου Αγροτών.

«Με την ψήφιση του Νόμου 5087/2024, άρθρα 50-53, υλοποιούνται τα Αγροτικά Τμήματα εντός των Επιμελητηρίων που συζητούντο επί 10 και πλέον χρόνια. Στα αγροτικά τμήματα θα εγγράφονται όσοι ασχολούμενοι με τον πρωτογενή τομέα ασκούν εμπορική δραστηριότητα (δηλαδή όσοι είναι ήδη και θα ενταχθούν στο μέλλον στο ΓΕΜΗ)» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, υπογραμμίζοντας ότι «αξιοποιώντας τις δομές, την τεχνογνωσία, την εμπειρία και το πλαίσιο λειτουργίας των Επιμελητηρίων θέλουμε να εντάξουμε στο θεσμικό τους πλαίσιο τα Αγροτικά Τμήματα, δίνοντας πρόσβαση στα οφέλη μιας ήδη οργανωμένης δομής στους παραγωγούς και στους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα. Στόχος μας είναι τα Αγροτικά Τμήματα να αποτελέσουν τον προθάλαμο των Αγροτικών Επιμελητηρίων».

Στη χώρα μας πριν τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου λειτουργούσαν ήδη Αγροτικά Τμήματα στα Επιμελητήρια Σερρών, Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας, Δράμας και Μαγνησίας. Σε αυτά έρχονται να προστεθούν, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ακόμη 45 Επιμελητήρια, τα οποία εμφανίζονται θετικά ως προς τη σύσταση Αγροτικών Τμημάτων. Από αυτά, τα 22 έχουν εκκινήσει τις διαδικασίες σύστασης (π.χ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου), ενώ τα υπόλοιπα 23 είναι θετικά ως προς τη σύσταση αγροτικών τμημάτων, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τις διαδικασίες.

Πιο αναλυτικά, τα 22 Επιμελητήρια που έχουν εκκινήσει τις διαδικασίες σύστασης είναι τα εξής: Εμπορικό και Βιομηχανικό Αθηνών, Βιοτεχνικό Θεσσαλονίκης, Εμπορικό και Βιομηχανικό Πειραιώς, Επαγγελματικό Πειραιώς, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας , Βοιωτίας, Έβρου, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κορινθίας, Λάρισας, Λασιθίου, Μαγνησίας, Πρέβεζας, Χανίων, Χίου).

Τα 23 που είναι θετικά ως προς τη σύσταση αγροτικών τμημάτων, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τις διαδικασίες είναι: Βιοτεχνικό Αθηνών, Εμπορικό και Βιομηχανικό Θεσσαλονίκης, Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Ροδόπης, Αρκαδίας, 'Αρτας, Γρεβενών, Δράμας, Δωδεκανήσου, Εύβοιας, Ηλείας, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Λακωνίας, Λέσβου, Λευκάδας, Ξάνθης, Ρεθύμνης, Σάμου και Φθιώτιδας.

Τα μη ενεργοποιημένα έως αυτήν την ώρα ως προς το ενδεχόμενο σύστασης Αγροτικού Τμήματος είναι 5 Επιμελητήρια.

Διασύνδεση Μητρώου Αγροτών με το μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ΥΠΑΑΤ

Παράλληλα, μέσα στον προγραμματισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται και η διασύνδεση του Μητρώου Αγροτών με το μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ΥΠΑΑΤ.

«Συστήνεται Μητρώο Αγροτών, που θα περιλαμβάνει όλους ανεξαιρέτως τους κατ' επάγγελμα απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα» επισήμανε ο κ. Αυγενάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο «το Μητρώο, το οποίο θα το διαχειρίζονται τα Επιμελητήρια, αλλά θα ανήκει στο ΥΠΑΑΤ, θα έχει διασύνδεση και με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Θέλουμε μέσα από αυτόν τον μηχανισμό να ξέρουμε περισσότερα στοιχεία για τους κατ' επάγγελμα αγρότες» είπε και συμπλήρωσε «Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει πλήρης και σωστή εικόνα ούτε για τα ηλικιακά στοιχεία, ούτε για το γνωστικό επίπεδο κάθε αγρότη. Τα στοιχεία αυτά θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις και πολιτικές προς όφελος των παραγωγών μας».

Ως προς αυτή την κατεύθυνση έχουν πραγματοποιηθεί τηλεδιασκέψεις μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και υπηρεσιακών υπαλλήλων ΥΠΑΑΤ αλλά και των υπεύθυνων ΓΕΜΗ από τα Επιμελητήρια σχετικά με την τεχνική λειτουργία του Μητρώου. Στόχος είναι το μητρώο να είναι λειτουργικό και να καλύπτει τους στόχους του ΥΠΑΑΤ.

Τέλος, προγραμματίζεται μελλοντική τεχνική τηλεδιάσκεψη με τα Επιμελητήρια της χώρας προκειμένου να εκκινήσει άμεσα η υλοποίηση του μητρώου και να αποσαφηνιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

