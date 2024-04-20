Για ένα περίεργο κιβώτιο που επέπλεε ανοιχτά της Σύμης ενημερώθηκε χθες η Λιμενική Αρχή του νησιού από πολίτη που το εντόπισε με το σκάφος το.

Το Λιμενικό περισυνέλλεξε το κουτί, το οποίο είχε μέσα μεγάλο αριθμό χαρτονομισμάτων.

Κατόπιν καταμέτρησης διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για πιθανόν πλαστά χαρτονομίσματα, η αξία των οποίων ανέρχεται περίπου στις διακόσιες χιλιάδες δολάρια Η.Π.Α. (200.000$), χωρίς να μπορεί να πραγματοποιηθεί επακριβής καταμέτρηση, λόγω της κακής κατάστασής τους.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σύμης.



Πηγή: skai.gr

