ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τις διοικήσεις στα νοσοκομεία

Άρχισε από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για 152 θέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας στο ΑΣΕΠ με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση (Κεφάλαιο Β΄ και Παράρτημα Β΄).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για μία Υγειονομική Περιφέρεια και μέχρι πέντε κωδικοί θέσεων, με εξαίρεση τις Υγειονομικές Περιφέρειες 2η έως 7η (σελ. 67-69 της οικείας πρόσκλησης), όπου μπορεί να δηλώνονται επιπλέον των πέντε κωδικών θέσεων για την ίδια Υγειονομική Περιφέρεια.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00.

Στην αίτηση επισυνάπτεται και παράβολο 100 ευρώ το οποίο προμηθεύονται οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e- Παράβολο) επιλέγοντας > Φορέας Δημοσίου > Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο εικοσαψήφιος (20ψήφιος) κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ).

Το ΑΣΕΠ εφιστά την προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μέχρι την υποβολή αυτής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.