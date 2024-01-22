Συνελήφθησαν αστυνομικοί για εκβίαση και δωροληψία στην Αττική

Συνελήφθησαν την Κυριακή (21/1) το πρωί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, δύο αστυνομικοί, που υπηρετούν σε Υπηρεσία της Αττικής, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εκβίαση κατ' εξακολούθηση, δωροληψία υπαλλήλου, κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία αστυνομικός λάμβανε χρήματα από ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και από άτομα που εργάζονται σε οικοδομικές εργασίες ανέγερσης κτιρίων προκειμένου να παραλείψει σχετικούς αστυνομικούς ελέγχους.

Τα παραπάνω τέθηκαν υπόψη της εποπτεύουσας εισαγγελικής Αρχής, απ' όπου παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ από τη συνδυαστική μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση του προανακριτικού υλικού και έπειτα από χρήση ειδικών ανακριτικών μεθόδων προέκυψε ότι:

* αστυνομικός προέβαινε σε πράξεις εκβίασης και δωροληψίας, καθώς απαιτούσε χρηματικά ποσά και ανταλλάγματα από ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και εργαζόμενο σε οικοδομή, ενώ ακόμα ενημέρωνε ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για επικείμενους ελέγχους από την Υπηρεσία του ή άλλες αρμόδιες ελεγκτικές δημόσιες υπηρεσίες. Συνολικά ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του σε 2 περιπτώσεις εκβίασης και δωροληψίας, καθώς και 11 περιπτώσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

*ο δεύτερος αστυνομικός, προέβαινε σε πράξεις εκβίασης και δωροληψίας σε βάρος εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες, καθώς ευρισκόμενος σε διατεταγμένη υπηρεσία εποχούμενης περιπολίας, πραγματοποιούσε ελέγχους σε εργοτάξια και οικίες όπου πραγματοποιούνταν οικοδομικές εργασίες, απαιτώντας από οικοδόμους ή ιδιοκτήτες κτισμάτων να του καταβάλουν διάφορα χρηματικά ποσά, ενώ σε διαφορετική περίπτωση τους απειλούσε με σύλληψη. Συνολικά, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του σε 2 περιπτώσεις εκβίασης και δωροληψίας.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικού λειτουργού, καθώς και στην κατοχή του ενός από τους δύο, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

*το χρηματικό ποσό των 32.240 ευρώ,

*4 κινητά τηλέφωνα,

*2 δίκαννα και 1 μονόκαννο, κυνηγετικά όπλα,

*πλήθος φυσιγγίων, διαφόρων διαμετρημάτων, πυροβόλων και κυνηγετικών όπλων,

*κυνηγετικό μαχαίρι και

*ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 11,4 γραμμαρίων, καθώς και μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

