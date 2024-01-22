Στις 7 το πρωί και υπό άκρα μυστικότητα, πέρασε το κατώφλι του ανακριτή ο 50χρονος κρεοπώλης που κατηγορείται για την δολοφονία του του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί με υπόμνημα.

Δεκάδες συγγενείς και φίλοι βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια φωνάζοντας «Πού είναι ο Μπάμπης;» ενώ την ίδια στιγμή το δικαστικό μέγαρο είχε ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό συνεχίζονται στο Μεσολόγγι, ενώ σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο, ο 50χρονος, που κρατείται κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τα τελευταία 24ωρα έχει μεταφερθεί από το αστυνομικό τμήμα Μεσολογγίου σε ΑΤ της ευρύτερης περιοχής για την αποφυγή επεισοδίων.

Δείτε το βίντεο του Χρήστου Στρατουλάκου:

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο κατηγορούμενος κρεοπώλης συνεχίζει να κρατά το στόμα του ερμητικά κλειστό ενώ στο «κάδρο» των ερευνών έχει μπει και ο 36χρονος φίλος του, του οποίου το κινητό εξέπεμψε στο ίδιο σημείο με του 31χρονου.

Στις έρευνες για τον Μπάμπη που τα ίχνη του χάθηκαν στις 4 Ιανουαρίου συμμετέχει ειδική ομάδα με τρεις σκύλους, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι να εντοπίζουν ανθρώπινα υπολείμματα ακόμη και σε βάθος πολλών μέτρων.

