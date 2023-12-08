Εντείνονται οι έρευνες για τον βασανισμό και τη δολοφονία του Ολιβερ στην Αράχωβα, του χάσκι που βρήκε τραγικό θάνατο λίγες ώρες μετά από σεξουαλική κακοποίηση πριν από 12 μέρες.

Οι αρχές έχουν καλέσει για 4η κατάθεση του ιδιοκτήτη (κηδεμόνα) του άτυχου χάσκι ενώ θα καταθέσουν και συγγενικά του πρόσωπα.

Ήδη έχει γίνει εκταφή της σορού του Όλιβερ από το βουνό (όπου τον είχαν θάψει πρόχειρα μέσα σε μια σακούλα) η οποία και μεταφέρθηκε στο Παν. Αθηνών για εξιδεικευμένη ιατροδικαστική εξέταση.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κλιμάκια των ανθρωποκτονιών έχει μεταβεί στην Αράχωβα και συμμετέχει στις έρευνες.

Παράλληλα θα προχωρήσουν σε άρση απορρήτου των επικοινωνιών, προκειμένου να διαπιστώσουν μέσω των κυψελών κινητής τηλεφωνίας, ποια άτομα βρίσκονταν στο σημείο που κακοποιήθηκε το χάσκι, το επίμαχο διάστημα.

Η οργή στο X (πρώην Twitter) περισσεύει και οι χρήστες ζητούν την σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία του ενόχου.

Οι φιλοζωικές οργανώσεις καταγγέλλουν προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης από παράγοντες στην Αράχωβα για να μην αποκαλυφθεί ο δράστης.

Ενώ με το έχει ξεκινήσει ένα διαδικτυακό κάλεσμα για μποϊκοτάζ των επισκεπτών στο δημοφιλές χειμερινό θέρετρο.



Πηγή: skai.gr

