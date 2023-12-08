Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αράχωβα - δολοφονία Όλιβερ: Νέα κατάθεση θα δώσει ο ιδιοκτήτης του άτυχου χάσκι

Κλιμάκια των ανθρωποκτονιών συμμετέχει στις έρευνες - Εχουν κληθεί να καταθέσουν και συγγενικά πρόσωπα του ιδιοκτήτη 

oliver αραχωβα

Εντείνονται οι έρευνες για τον βασανισμό και τη δολοφονία του Ολιβερ στην Αράχωβα, του χάσκι που βρήκε τραγικό θάνατο λίγες ώρες μετά από σεξουαλική κακοποίηση πριν από 12 μέρες. 

Οι αρχές έχουν καλέσει για 4η κατάθεση του ιδιοκτήτη (κηδεμόνα) του άτυχου χάσκι ενώ θα καταθέσουν και συγγενικά του πρόσωπα

Ήδη έχει γίνει εκταφή της σορού του Όλιβερ από το βουνό (όπου τον είχαν θάψει πρόχειρα μέσα σε μια σακούλα) η οποία και μεταφέρθηκε στο Παν. Αθηνών για εξιδεικευμένη ιατροδικαστική εξέταση.

Κλιμάκια των ανθρωποκτονιών έχει μεταβεί στην Αράχωβα και συμμετέχει στις έρευνες.

Παράλληλα θα προχωρήσουν σε άρση απορρήτου των επικοινωνιών, προκειμένου να διαπιστώσουν μέσω των κυψελών κινητής τηλεφωνίας, ποια άτομα βρίσκονταν στο σημείο που κακοποιήθηκε το χάσκι, το επίμαχο διάστημα.

Η οργή στο X (πρώην Twitter) περισσεύει και οι χρήστες ζητούν την σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία του ενόχου. 

Οι φιλοζωικές οργανώσεις καταγγέλλουν προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης από παράγοντες στην Αράχωβα για να μην αποκαλυφθεί ο δράστης.

Ενώ με το έχει ξεκινήσει ένα διαδικτυακό κάλεσμα για μποϊκοτάζ των επισκεπτών στο δημοφιλές χειμερινό θέρετρο. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αράχωβα κακοποίηση σκύλου
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark