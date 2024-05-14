Η πρώτη αναγνωριστική σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του τελικού του UEFA Conference League στις 29 Μαΐου στη Νέα Φιλαδέλφεια πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., στη λεωφόρο Κατεχάκη, υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.



Η σύσκεψη ακολούθησε την επίσκεψη υψηλόβαθμων αξιωματικών της ΓΑΔΑ στο Βέλγιο, όπου είχαν επαφές με τους αξιωματούχους ασφαλείας της UEFA, στο περιθώριο της αναμέτρησης Κλαμπ Μπριζ – Φιορεντίνα για την ίδια διοργάνωση. Πρόκειται για τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής και τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στη σύσκεψη, παραθέτοντας πληροφορίες – όχι μόνο για τα μέτρα τάξης που εφαρμόστηκαν από τις αρχές του Βελγίου, αλλά και για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των φιλάθλων της ιταλικής Φιορεντίνα, που θα αντιμετωπίσει στον τελικό της Αθήνας τον Ολυμπιακό.

Τα σημεία προβληματισμού για την ΕΛ.ΑΣ. να είναι δύο.

Το πρώτο αφορά στηγια πραγματοποίηση επίθεσης κατά τη διάρκεια αθλητικών διοργανώσεων, όπως είναι οι αγώνες της τελικής φάσης του Champions League κ.ο.κ.. Δεν είναι τυχαίο ότι στη σύσκεψη μετείχαν αξιωματικοί της, της υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας, αλλά και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔΙΔΑΠ).Συμφώνησαν στην ανάγκη ενεργοποίησης των δικτύων πληροφοριών σε συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού, για τη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με κινήσεις υπόπτων για εξτρεμιστική δράση. Για τον ίδιο λόγο πρόκειται να ζητηθεί και η συνδρομή της ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας Europol. Επίσης, αποφασίστηκε να γίνει έλεγχος και αποκλεισμός του γηπέδου πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, αλλά και των ξενοδοχείων όπου θα καταλύσουν οι ομάδες και οι εκπρόσωποι της διοργανώτριας αρχής (UEFA). Αυξημένη επαγρύπνηση θα υπάρξει και σε εμπορικά σημεία της πόλης όπου αναμένεται να κινηθούν οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας και όσοι επισκεφθούν την Αθήνα με αφορμή την ποδοσφαιρική αναμέτρηση.είναι η παρουσία περίπου 9.000 φιλάθλων τουστο γήπεδο τηςόπου θα φιλοξενηθεί ο τελικός. Πρόθεση των επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. είναι τόσο οιγια το σκοπό αυτό, προκειμένου να μην υπάρξει δυνατότητα σε οπαδούς και χούλιγκαν της ΑΕΚ να πλησιάσουν την περιοχή και να επιτεθούν σε οπαδούς του Ολυμπιακού που θα κινούνται από και προς το γήπεδο.θα πραγματοποιούν στελέχη της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους με στόχο, μεταξύ άλλων, τον έγκαιρο εντοπισμό οπαδών υψηλού κινδύνου. Σχετικές πληροφορίες πάντως θα γνωστοποιηθούν το επόμενο διάστημα, μετά τις συναντήσεις αστυνομικών με εκπροσώπους των δύο ομάδων, καθότι η διάθεση των εισιτηρίων του τελικού δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα ο αριθμός των αστυνομικών που θα τεθούν σε επιφυλακή. Θεωρείται βέβαιο ότι τις υπηρεσίες της Αττικής θα ενισχύσουν αστυνομικοί από την περιφέρεια.όπως επίσης και κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Το απόγευμα της Δευτέρας ήταν προγραμματισμένη συνάντηση του κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη με εκπρόσωπο της UEFA ενώ την Τρίτη είναι προγραμματισμένη νέα συνάντηση στο γήπεδο Καραϊσκάκη με τη συμμετοχή αξιωματούχων της ΕΠΟ, της UEFA και της ΕΛ.ΑΣ..Μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων και επαφών θα εξειδικευτούν τα αστυνομικά μέτρα εν όψει του τελικού της 29ης Μαΐου.

