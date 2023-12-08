Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ σχετικά με την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε χθες το βράδυ ο 31χρονος αστυνομικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Στην ανακοίνωση τονίζεται πως υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις ότι ανάμεσα στους προσαχθέντες βρίσκονται οι δράστες της επίθεσης».

Η ΕΛ.ΑΣ τονίζει: «Σχετικά με τη δολοφονική επίθεση σε βάρος αστυνομικών της ΥΑΤ που σημειώθηκε, απογευματινές ώρες χθες, 7 Δεκεμβρίου 2023, έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και ενώ ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας βόλεϊ Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός για το Λιγκ Καπ, ανακοινώνεται ότι:

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, χούλιγκαν εξήλθαν από το γήπεδο και κινήθηκαν απειλητικά κατά αστυνομικών- εκσφενδονίζοντας αντικείμενα, πέτρες, ενώ πραγματοποίησαν ευθεία βολή ναυτικών φωτοβολίδων, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό αστυνομικού της ΜΑΤ, ο οποίος μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Από τις εξέδρες του γηπέδου όπου επανήλθαν τα άτομα αυτά μετά την επίθεση, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 400 προσαγωγές ατόμων, τα οποία οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Μεταγωγών Αττικής. Στα άτομα αυτά πραγματοποιείται πλήρης εξακρίβωση στοιχείων, λήψη μαρτυρικών καταθέσεων, καθώς και λήψη δειγμάτων με σκοπό την ανίχνευση πυρίτιδας.

Η ανωτέρω διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία εισαγγελικών Αρχών, η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα και ακολουθείται, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ανάμεσα στους προσαγόμενους βρίσκονται οι δράστες της επίθεσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής οι εισαγγελικές Αρχές θα αποφασίσουν την περαιτέρω δικονομική διαχείριση των προσαγόμενων.

Μέχρι στιγμής από το χώρο του γηπέδου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός (μπλούζες, μπουφάν, κουκούλες τύπου full face), υπολείμματα αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών, αναδιπλούμενος σουγιάς, υπολείμματα από καμένα ρούχα, κροτίδες και φωτοβολίδες.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής».

Δεκάδες γονείς έξω από το Μεταγωγών

Εν τω μεταξύ δεκάδες γονείς έχουν συγκεντρωθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες έξω από το Μεταγωγών, στην Πέτρου Ράλλη, καθώς εκεί έχουν προσαχθεί τα παιδιά τους και περιμένουν να δουν ποιες θα είναι οι εξελίξεις.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε 424 προσαγωγές μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το βράδυ έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη».

Οι προσαχθέντες μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Αλλοδαπών στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του οπαδού που πέταξε ναυτική φωτοβολίδα προς τους αστυνομικούς και τραυμάτισε σοβαρά έναν από αυτούς.

Ανακρίνονται κατά ομάδες ενω λαμβάνονται δείγματα για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ίχνη πυρίτιδας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 22:00 περίπου 150 οπαδοί βγήκαν από το κλειστό γυμναστήριο και πέταξαν πέτρες, μολότοφ και φωτοβολίδες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με τη χρήση χημικών.

Φωτοβολίδα που πέταξαν οπαδοί χτύπησε αστυνομικό, 31 ετών, στον μηρό με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νικαίας όπου υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο καθώς είχε χάσει πολύ αίμα. Αυτήν την ώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Το νοσοκομείο δεν εφημέρευε αλλά λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης άνοιξε το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

