Συγκλονισμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη τα στοιχεία που βγαίνουν στο φως αναφορικά με την υπόθεση βασανισμού του Χάσκι στην Αράχωβα.

Οι εξελίξεις τις τελευταίες ώρες είναι ραγδαίες με τις έρευνες της αστυνομίας να συμπεριλαμβάνουν άρση απορρήτου των επικοινωνιών, νέες καταθέσεις αλλά και μεταφορά του άτυχου Όλιβερ στο πανεπιστήμιο Αθηνών για ενδελεχή εξέταση .

Αυτά είναι τα επόμενα βήματα των αρχών για την σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης και θανάτου του 8χρονου Χάσκι.

Στην περιοχή έχει μεταβεί κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών που έχει ήδη λάβει κατάθεση, από τον φίλο του ιδιοκτήτη του σκύλου, που φέρεται να έχει πετάξει τη σορό του Όλιβερ σε ένα χωράφι, μέσα σε μια τσάντα απορριμμάτων.

Παράλληλα θα προχωρήσουν σε άρση απορρήτου των επικοινωνιών, προκειμένου να διαπιστώσουν μέσω των κυψελών κινητής τηλεφωνίας, ποια άτομα βρίσκονταν στο σημείο που κακοποιήθηκε το χάσκι, το επίμαχο διάστημα.

Οι φιλοζωικές οργανώσεις καταγγέλουν προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης για να μην αποκαλυφθεί ο δράστης.

Ήδη έχει ξεκινήσει ένα διαδικτυακό κάλεσμα για μποϊκοτάζ των επισκεπτών στην Αράχωβα, με τους ξενοδόχους της περιοχής να ζητούν τη σύλληψη του δράστη.

