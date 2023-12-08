Με μειωμένες κρατήσεις κατά 20% σε σχέση με την ανάλογη περίοδο του 2022, περιμένουν οι επαγγελματίες του τουρισμού στο Πήλιο τους επισκέπτες των Χριστουγέννων, που θα δώσουν οικονομική ανάσα στην περιοχή που χτυπήθηκε από την κακοκαιρία Ντάνιελ.

Οι πρόσφατες καταστροφές σε συνδυασμό με την καλπάζουσα ακρίβεια που “στενεύει” το μπάτζετ των επισκεπτών, φαίνεται πως έχουν επηρεάσει τα σχέδια αυτών που διαλέγουν το Πήλιο για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Έως τώρα, οι πληρότητες κινούνται στο 50-60%, μια περίοδο που παραδοσιακά αγγίζουν το 80%, εξηγούν εκπρόσωποι του ξενοδοχειακού κλάδου στο Thesstoday.gr.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας Γιώργος Ζαφείρης, εμφανίζεται αισιόδοξος σχετικά με την τουριστική κίνηση και εκτιμά πως οι κρατήσεις θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα. “Πέρσι ήταν αρκετά καλύτερα, δεν είχαμε τα προβλήματα που έχουμε φέτος, αλλά οι κρατήσεις κινούνται σε πολύ καλό βαθμό. Έχουν ξεπεράσει το 60% και σαφώς θα υπάρχουν και οι επισκέπτες της τελευταίας στιγμής”, σημειώνει στο Thesstoday.gr.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ζημιές στα χειμερινά χωριά του Πηλίου έχουν επισκευαστεί και τα ξενοδοχεία και οι δρόμοι είναι έτοιμα και κατάλληλα να υποδεχτούν τον κόσμο. “Σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία του Πηλίου και του Βόλου ειναι ανοιχτά. Έχουν διορθωθεί τα προβλήματα και έχει επανέλθει η κανονικότητα”, αναφέρει ο κ. Ζαφείρης, ενώ προσθέτει πως αρκετά ξενοδοχεία έχουν μειώσει τις τιμές τους, θέλοντας να διώξουν το “στίγμα” των καταστροφών. “Έχουμε ήδη πολλές προσφορές από ξενοδόχους που θέλουν να προσκαλέσουν επισκέπτες και έχουν ρίξει τις τιμές τους στα επίπεδα του 2010”, υπογραμμίζει.

Στο 50% οι κρατήσεις σε ενοικιαζόμενα δωμάτια

Με την ελπίδα στους επισκέπτες της τελευταίας στιγμής, οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων βλέπουν τις μέχρι τώρα κρατήσεις να αγγίζουν το 50%, σε αντίθεση με το 80% της ίδιας περιόδου του 2022. Η πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων Μαγνησίας Ευαγγελία Δανιελλάκη δηλώνει στο Thesstoday.gr ότι “ο κόσμος είναι ακόμη κουμπωμένος, παρόλο που ο Βόλος λειτουργεί κανονικά και το Πήλιο ειναι έτοιμο να τους φιλοξενήσει. Έχουμε κρατήσεις στο 50% των δωματίων, ενώ πέρσι είχαμε στο 80% και πιστεύουμε πως πολλοί θα κλείσουν την τελευταία στιγμή”. Παράλληλα, προσθέτει πως τα χωριά του Νοτίου Πηλίου, όπως η Μηλίνα και ο Πλατανιάς -που αποτελούν καλοκαιρινούς προορισμούς- παλεύουν ακόμη να επανέλθουν στην κανονικτότητα καθώς ανήκουν στην περιοχή που δέχτηκε το μεγαλύτερο χτύπημα.

Επισκέπτες κάνουν κράτηση μόνο για ένα βράδυ λόγω ακρίβειας

Η κα Δανιελλάκη εκτιμά πως η ακρίβεια έπαιξε επίσης ρόλο στον μειωμένο αριθμό κρατήσεων, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που κλείνουν δωμάτιο μόνο για ένα βράδυ. “Δεν είναι μόνο το θέμα των καταστροφών, ο κόσμος προσπαθεί να ξεκλέψει όσο γίνεται για να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της εποχής. Αρκετοί κάνουν κράτηση μόνο για ένα βράδυ και όχι για δύο ή για τρία, όπως παλιότερα”, εξηγεί.

Ακόμη και σήμερα, υπάρχουν επιχειρήσεις που περιμένουν να τους κατατεθεί το ποσό των 4.000 ευρώ από την κρατική αρωγή, σύμφωνα με την κα. Δανιελλάκη. “Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν πάρει το ποσό της πρώτης προκαταβολής και περιμένουν μέχρι το τέλος του 2023 ώστε να πάρουν το 35% της υπόλοιπης βοήθειας, καθώς το κράτος δεσμεύτηκε πως θα δώσει το 70% για την αποκατάσταση των ζημιών. Ωστόσο, σε πολλές επιχειρήσεις ακόμη δεν έχουν κατατεθεί οι 4.000 ευρώ”, εξηγεί η πρόεδρος του ΣΙΕΔΜ. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων σημειώνει πως η μεγαλύτερη βοήθεια στην περιοχή δόθηκε από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο αλλά και από τα ΜΜΕ, με την τουριστική προβολή της περιοχής. “Από το κράτος δεν υπήρξε η στήριξη που θα έπρεπε”, αναφέρει ο κ. Ζαφείρης.

