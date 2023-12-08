Της Ιωάννας Μάνδρου

Αποφυλακίζονται 20 Κροάτες οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ που είχαν προφυλακιστεί για τα αιματηρά επεισόδια στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια τον περασμένο Αύγουστο.

Στα επεισόδια είχε θανάσιμα τραυματιστεί ο Μιχάλης Κατσουρής, οπαδός της ΑΕΚ ενώ το γεγονός ότι οι φανατικοί της Ζάγκρεμπ έφθασαν ανενόχλητοι ως την Αθήνα είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις.

Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει αιτήσεις αποφυλακίσεις, οι οποίες με ανακριτική διάταξη έγιναν δεκτές με δύο περιοριστικούς όρους:

*απαγόρευση εισόδου στη χώρα με σκοπό την παρακολούθηση αθλητικών αγώνων

*εγγυοδοσία 1.000 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξει απόφαση και για άλλες αιτήσεις αποφυλάκισης. Συνολικά έχουν υποβληθεί περί τις 95 αιτήσεις αποφυλάκισης από Κροάτες κατηγορούμενους.

