Της Ιωάννας Μάνδρου

Η κτηνωδία με τον σκύλο, τον Όλιβερ, στην Αράχωβα, που έχει προκαλέσει φρενίτιδα οργής στην κοινή γνώμη, έφερε στην επιφάνεια την επικινδυνότητα εκείνων, που εγκληματούν σε βάρος των ζώων.

Οπως προκύπτει από ανακοίνωση της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας τα διεθνή στατιστικά δεδομένα είναι εφιαλτικά. Οι περισσότεροι από αυτούς που κακοποιούν βάναυσα ζώα, διαθέτουν μεγάλη επικινδυνότητα και πάρα πολλές φορές εγκληματούν με βία κατά παιδιών, ανηλίκων γενικά και ευάλωτων ατόμων.

Συγκεκριμένα, από τις επίσημες στατιστικές και τις έρευνες που παρουσιάστηκαν σε οργανωμένες εκπαιδεύσεις που έγιναν στην Ελληνική Αστυνομία, προκύπτει ότι:

Κατά την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία που ήδη έχει καταθέσει, όπως και φιλοζωικά σωματεία, αίτημα να παραστούν ως πολιτική αγωγή στην υπόθεση του Όλιβερ, στο παρελθόν είχαν γίνει και απο Αμερικανούς ειδικούς (εισαγγελείς εξειδικευμένους) ειδικά σεμινάρια στην Ελληνική Αστυνομία για την εκπαίδευση αστυνομικών σχετικά με την κακοποίηση των ζώων.

Σε κάθε περίπτωση οι έρευνες με την εποπτεία της αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αναστασίας Μασούρα, που είναι αρμόδια για την προστασία των ζώων, συνεχίζονται για την ανεύρεση του δράστη της κτηνωδίας στην Αράχοβα, την ώρα που και άλλο περιστατικό βάναυσης κακοποίησης με σκυλίτσα που πυροβολήθηκε εν ψυχρώ καταγράφηκε στο Βόλο.

Παράλληλα, η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστασία Μασούρα εποπτεύει από την πρώτη ημέρα και τις έρευνες για την εν ψυχρώ δολοφονία της αρκουδίτσας με τα δύο μωρά της στη Βόρειο Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας

«Αθήνα (7/12/2023) - Σεξουαλική κακοποίηση σκύλου στην Αράχωβα - Όσο ο δράστης κυκλοφορεί ελεύθερος, κανένα ζώο και κανένα παιδί δεν θα είναι ασφαλή.



Δέκα μέρες μετά το φριχτό βασανισμό και το μαρτυρικό θάνατο του χάσκι στην Αράχωβα, ο δράστης ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερος, ανάμεσα σε μάρτυρες που δεν τολμούν να καταθέσουν και σε κάμερες ασφαλείας που εξαφανίζονται.

Υπενθυμίζουμε ότι το 2017, διακόσιοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ο Κύκλος της Βίας, από την Κακοποίηση Ζώων στην Ενδοοικογενειακή Βία", που συνδιοργάνωσε η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία με την οικονομική συνδρομή ιδρυμάτων και χορηγών.

Η εκπαίδευση, που ήταν δομημένη σε εισηγήσεις εκπροσώπων των αστυνομικών και εισαγγελικών Αρχών των ΗΠΑ και είχε διεθνή δημοσιογραφική κάλυψη, περιλάμβανε ξεχωριστή ενότητα για τη σεξουαλική κακοποίηση ζώων και τη συσχέτιση με την σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και την ενδοοικογενειακή βία εν γένει.

Η Πολιτειακή Εισαγγελέας της Virginia, Διευθύντρια της μεγαλύτερης Μονάδας Δικαίου των Ζώων στις ΗΠΑ και συντονίστρια της εκπαίδευσης, υπογράμμισε ότι πολλοί σεξουαλικά βίαιοι θηρευτές, παιδόφιλοι και βιαστές έχουν ιστορικό με κτηνοβασίες και άλλες σεξουαλικές κακοποιήσεις ζώων.

Η κτηνοβασία συνδέεται με σειρά εγκληματικών συμπεριφορών καθώς και με ευρύ φάσμα διαστροφικών σεξουαλικών πράξεων που περιλαμβάνουν εξαναγκασμό, βία, βασανισμό και νεκροφιλία.

Από τις επίσημες στατιστικές και τις έρευνες που παρουσιάστηκαν, παραθέτουμε τα εξής:

• Μελέτες σε φυλακισμένους βιαστές ανηλίκων ανέδειξαν την κτηνοβασία ως τον πρώτο και μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου (risk factor) για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού

• 31% των ατόμων που προβαίνουν σε σεξουαλική κακοποίηση ζώων, πράττουν το ίδιο σε παιδιά και ενήλικες.

• 40% των ανθρωποκτονιών με σεξουαλικά κίνητρα πραγματοποιήθηκαν από άτομα που είχαν στο παρελθόν προβεί σε σεξουαλική κακοποίηση ζώων.

• 43% των ανδρών κρατουμένων για σεξουαλικά εγκλήματα, αναγνώρισαν ότι επιδίδονταν, στο παρελθόν, σε σεξουαλικές πράξεις πάνω σε ζώα.

Σήμερα, με βαθιά οργή και θλίψη, απευθύνουμε στον Πρωθυπουργό και στα αρμόδια Υπουργεία, τα εξής ερωτήματα:

• Τι απέγιναν οι 200 αξιωματικοί της ΕΛΑΣ που εκπαιδεύτηκαν στη διερεύνηση της κακοποίησης ζώων και της παιδικής κακοποίησης το 2017; Πώς αξιοποιούνται υπηρεσιακά οι ειδικές γνώσεις που απέκτησαν;

• Με δεδομένη την στενά συνυφασμένη σχέση των δυο μορφών βίας, ποια πρωτόκολλα θεσπίστηκαν, στη συνέχεια της εκπαίδευσης, για τη διερεύνηση και δίωξη της κακοποίησης ζώων και της παιδικής κακοποίησης;

• Τι απέγινε το εκπαιδευτικό υλικό που άφησαν πίσω οι εκπαιδευτές;

• Γιατί δεν υιοθετήθηκαν οι νομοθετικές αλλαγές που πρότειναν οι τότε εισηγητές (συγκεκριμένα οι εισαγγελικές Αρχές των ΗΠΑ) προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία για τα ζώα και για τα παιδιά;



Πηγή: skai.gr

