Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από τους καταρράκτες Έδεσσας

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας, από τους καταρράκτες Έδεσσας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

