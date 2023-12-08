Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας, από τους καταρράκτες Έδεσσας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Χωρίς αισθήσεις #ανασύρθηκε άνδρας, από τους καταρράκτες Έδεσσας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 8, 2023
Πηγή: skai.gr
