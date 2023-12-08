Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας, από τους καταρράκτες Έδεσσας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

