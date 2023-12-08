Άλλοι δέκα Κροάτες οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ αποφυλακίζονται

Άλλοι δέκα οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, που είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι τον περασμένο Αύγουστο για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, αποφυλακίζονται με διατάξεις των ανακριτών που χειρίζονται την υπόθεση.

Μετά τους πρώτους 20 Κροάτες, οι αιτήσεις των οποίων για έξοδό τους από τη φυλακή έγιναν δεκτές, άλλοι δέκα συμπατριώτες τους θα περάσουν την πύλη εξόδου των φυλακών με την επιβολή του όρου να μην εισέλθουν στη χώρα για παρακολούθηση αγώνα, καθώς και με την υποχρέωση καταβολής χρηματικής εγγύησης.

Συνολικά, αιτήσεις άρσης της προσωρινής κράτησής τους είχαν υποβάλει 95 κατηγορούμενοι.

Οι αιτήσεις των υπολοίπων 65 αλλοδαπών θα κριθούν τις επόμενες ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

