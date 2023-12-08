Κατάλογος συστατικών και διατροφικές πληροφορίες: η σύσταση του οίνου που παράγεται από σήμερα και πωλείται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται υποχρεωτικό να αναγράφεται σε ετικέτα ή μέσω κώδικα QR τον οποίο μπορεί κανείς να διαβάσει με το smartphone του.

Ο οίνος απολάμβανε εδώ και καιρό μια εξαίρεση απ' αυτό τον κανόνα, καθώς έπρεπε να αναφέρονται μόνο τα αλλεργιογόνα συστατικά του, όπως τα θειώδη.

Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε νέους κανονισμούς οι οποίοι εφαρμόζονται σε όλους τους οίνους που παράγονται από σήμερα, 8 Δεκεμβρίου.

Για τους μη αφρώδεις οίνους, οι νέοι κανονισμοί δεν αφορούν όλους αυτούς που τα χαρακτηριστικά τους έχουν ήδη φθάσει στο απαιτούμενο επίπεδο, και θα ισχύσουν συνεπώς μάλλον για τους επόμενους τρύγους.

Για τους αφρώδεις οίνους όπως η σαμπάνια, αυτοί που προέρχονται από τον τρύγο του 2023 και θα περάσουν από δεύτερη ζύμωση μετά την 8η Δεκεμβρίου, θα πρέπει να υπακούν στους νέους κανονισμούς.

Οι οινοποιοί μπορούν να επιλέξουν να αναφέρουν τις πληροφορίες αυτές στην ετικέτα ή μέσω ενός κώδικα QR που θα παραπέμπει σε ιστότοπο στο Ίντερνετ.

Αυτή είναι η επιλογή που έκανε ο Βενσάν Κιγιέ, παραγωγός σαμπάνιας.

«Δοκιμάσαμε να τα βάλουμε όλα στις ετικέτες, παίρνει πραγματικά πολύ χώρο», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Θα έπρεπε να αλλάξουμε όλες τις μηχανές, τις συσκευασίες, υπερβολικά πολλά αυτή τη στιγμή».

Μερικοί οινοποιοί εκτιμούν πως οι κώδικες QR ευνοούν τους οινοποιούς που χρησιμοποιούν πολλά προστιθέμενα προϊόντα, καθώς οι βιολογικοί ή οι βιοδυναμικοί οίνοι δεν καταφεύγουν ευρέως σ' αυτά και μπορούν συνεπώς να εμφανίζουν εύκολα όλα τα συστατικά σε μια ετικέτα.

«Είμαστε πολύ υπέρ της διαφάνειας στα προϊόντα» και «θεωρήσαμε πως είναι σημαντικό να εφαρμόσουμε αυτό τον κανονισμό με μοντέρνο τρόπο», αμύνθηκε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αν Αλέ, διευθύντρια των Συνεταιριστικών Οινοποιείων (Vignerons Cooperateurs) η οποία άσκησε πίεση ώστε να καταστεί δυνατή η ψηφιακή ετικέτα.

Ο οργανισμός GS1, σε συνεργασία με τους παράγοντες του τομέα, ανέπτυξε τις προδιαγραφές για τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να εμφανίζονται στις πλατφόρμες στις οποίες παραπέμπει ο κώδικας QR.

Στη βάση των προδιαγραφών αυτών, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων Οίνου παρουσίασε τη δική της πλατφόρμα με την ονομασία U-Label, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Ο GS1 θέτει επίσης στη διάθεση των μικρών παραγωγών τη δική του «βασική λύση», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντιντιέ Βελόζο, πρόεδρος του GS1 France.

Άλλες επιχειρήσεις προτείνουν παρόμοια εργαλεία.

Σε κάποιο χρονικό διάστημα, υπογραμμίζει ο Ντιντιέ Βελόζο, οι κώδικες QR θα μπορούν εν δυνάμει να περιέχουν ενδείξεις που να επιτρέπουν μια καλύτερη ιχνηλάτηση του προϊόντος, περιλαμβάνοντας για παράδειγμα τους αριθμούς της παρτίδας, ενώ θα μπορούν και να αντικαταστήσουν τον γραμμικό κωδικό στο ταμείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

