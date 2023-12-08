Μια νέα καταγγελία για κακοποίηση και θανάτωση σκύλου έγινε τις τελευταίες ώρες, καθώς η ενός έτους σκυλίτσα με το όνομα «Μπέλλα» βρέθηκε νεκρή την Τρίτη, μετά από πυροβολισμό, σε οικόπεδο της περιοχής «Πευκάκια» στον Βόλο.

Τον σκύλο εντόπισε νεκρό μια φιλόζωη γυναίκα που επισκέπτονταν την περιοχή και τάιζε τα αδέσποτα ζώα.

Η Μπέλλα έπεσε νεκρή από πολλαπλές σφαίρες, λίγες μόνο μέρες πριν μεταφερθεί στην Αθήνα, ώστε να υιοθετηθεί από ενδιαφερόμενη οικογένεια.

Σύμφωνα με τον taxydromo.gr, η γυναίκα βρήκε την σκυλίτσα νεκρή, με αίματα, σκάγια από όπλο και ένα σχοινί δεμένο στο λαιμό της.

Η κτηνίατρος που εξέτασε το ζώο επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για θάνατο από πυροβολισμό, ο οποίος, μάλιστα, προήλθε από κοντινή απόσταση περί του ενός μέτρου.

«Ηταν μία μικρή σκυλίτσα, μόλις 11 μηνών, η οποία ήταν πολύ φοβητσιάρα. Δεν άφηνε κανέναν να την πλησιάσει, αλλά ήταν ήρεμη. Ούτε γαύγιζε, ούτε κυνηγούσε, ούτε έκανε επιθέσεις. Μάλιστα, αν την πλησίαζες και την άφηνες μόνη της να σε προσεγγίσει, ξάπλωνε ανάσκελα και περίμενε χάδια στην κοιλιά» δήλωσε η γυναίκα που βρήκε τη Μπέλλα δολοφονημένη.

Το νεκρό σκύλο παρέλαβαν υπάλληλοι του δήμου, ενώ την διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του δράστη, έχει αναλάβει η Ελληνική Αστυνομία.

