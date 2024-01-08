Ιωάννα Μάνδρου

Παρέμβαση για σωρεία παραλείψεων, που καθόρισαν τις έρευνες για τον πρωτοφανή βασανισμό του σκύλου στην Αράχωβα,αλλά και προς διερεύνηση ενδεχόμενης συστηματικής προσπάθειας για συσκότιση και συγκάλυψη στον εντοπισμό των δραστών της υπόθεσης, προέβη η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστασία Μασούρα.

Η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός που έχει την ευθύνη της εποπτείας της τήρησης του νόμου για την ευζωία των ζώων και την προστασία τους, η οποία παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, στενά, την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, παρήγγειλε δύο κατεπείγουσες έρευνες προς πολλές κατευθύνσεις και με σαφή προσανατολισμό. Ειδικότερα, τις παραλείψεις των αστυνομικών και αρμοδίων αρχών που οδήγησαν στην πλημμελή και ατελέσφορη αναζήτηση και εντοπισμό των δραστών της φρικαλέας κακοποίησης του σκύλου, καθώς εντέλλεται να διερευνηθούν, πρώτα αν υπάρχει αγέλη επικίνδυνων σκύλων στην Αράχωβα, καθώς υπήρξε τέτοιο ενδεχόμενο από τις ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ για τον βασανισμό του ζώου, όταν ειπώθηκε πως η φρικτή κακοποίηση του υπήρξε όχι έργο ανθρώπου, αλλά αγέλης σκύλων.

Η δεύτερη κατεπείγουσα έρευνα αφορά στις διαρροές εγγράφων της δικογραφίας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, με στόχο να εμφανιστεί ως αληθής η υπόθεση, ότι το άτυχο σκυλί δεν κακοποιήθηκε από κάποιον, ενώ οι εν λόγω διαρροές συσκότισαν την έρευνα της υπόθεσης.

Προς τούτο η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός αναφέρει στην παραγγελία της ότι ειδικά πρέπει να ελεγχθεί ο καθηγητής κτηνιατρικής Νικόλαος Παπαιωάννου, ο οποίος προέβη σε σχετική γνωμάτευση κατά της εκδοχής κακοποίησης του ζώου από κάποιον δράστη και μάλιστα προβαίνοντας σε σχετικές δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, ενώ η κτηνίατρος που εξέτασε ζωντανό το άτυχο σκυλί εμμένει στην θέση της ότι ο Ολιβερ κακοποιήθηκε από άνθρωπο και όχι από αγέλη σκύλων.

Αναλυτικά οι παραγγελίες της εισαγγελέως του ΑΠ για τον Όλιβερ και την κακοποίηση του στην Αράχωβα.

Παραγγελία πρώτη



Παρακαλούμε όπως διενεργήσετε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση τυχόν τελέσεως αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιοποίνων πράξεων μετά την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ και την αναφορά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο περί υπάρξεως επικίνδυνης αγέλης σκύλων στην Αράχωβα. Ακολούθως να μας ενημερώσετε σχετικά.

Παραγγελία δεύτερη

Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση τυχόν τελέσεως αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιοποίνων πράξεων, όπως παράβαση των άρθρων 251, 252 ΠΚ, και τον εντοπισμό των δραστών σχετικά με τη διαρροή απορρήτων εγγράφων της δικογραφίας από την διενεργούμενη αστυνομική προανάκριση, όσον αφορά τον θάνατο του σκύλου ράτσας χάσκι με το όνομο Όλιβερ στην κωμόπολη της Αράχωβας στις 28-11-2023 και συγκεκριμένα της διενεργηθείσας πραγματογνωμοσύνης από τον καθηγητή Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, ο οποίος μάλιστα προέβη σε συνεντεύξεις και σχολιασμούς επ΄ αυτής σε τηλεοπτικούς σταθμούς.

Συνημμένα σας υποβάλλομε δύο έγγραφα: α) δημοσίευμα-καταγγελία του δικηγόρου Αντωνίου Ζαπάντη.

β) δημοσίευμα της ιστοσελίδας Protothema.gr με θέμα: «Αράχωβα: Με παραίτηση απειλεί ο δικηγόρος του κηδεμόνα του Όλιβερ – Καταγγέλλει καθυστερήσεις και διαρροές».

Πηγή: skai.gr

