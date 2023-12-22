Στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του Όλιβερ, του χάσκι από την Αράχωβα, δεν οφείλεται σε ανθρώπινη παρέμβαση αλλά σε τραύματα από «επίθεση άλλου/άλλων ζώων» καταλήγει στο πόρισμά του ο καθηγητής Κτηνιατρικής και πρώην πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος ορίστηκε πραγματόγνωμας από την ΕΛΑΣ για την διαλεύκανση της υπόθεσης που προκάλεσε σάλο και οργή στην κοινή γνώμη.

Το πόρισμα έφερε στη δημοσιότητα το protothema.gr. Εκτός των άλλων ο καθηγητής επισημαίνει ότι - ενώ στην κατάθεσή της η κτηνίατρος Τόλα που εξέτασε πρώτη τον Όλιβερ αναφέρει ότι «η νεκροψία έδειξε κακοποίηση από ανθρώπινο παράγοντα» - «κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται πουθενά στην έκθεση νεκροτομής».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όσον αφορά το τραύμα στην περινεϊκή χώρα ο καθηγητής Κτηνιατρικής του ΑΠΘ επισημαίνει ότι «όπως εμφαίνεται στη φωτογραφία κατά την νεκροτομή, εμφανίζει εκτεταμένη σήψη, η βαρύτητα της οποίας δεν δικαιολογείται στο διάστημα μεταξύ της περίθαλψης του τραύματος από την κτηνίατρο και της νεκροτομής. Εκτιμάται ότι η εκτεταμένη αυτή σήψη στο σημείο του τραύματος οφείλεται στο ότι, από τον τρόπο τραυματισμού εισήλθαν στους εν τω βάθει ιστούς μικρόβια τα οποία στο αναερόβιο εν τω βάθει περιβάλλον, ανέπτυξαν αυτή την ταχεία σηπτική δράση. Επίσης στην ίδια φωτογραφία, διαπιστώνεται περιφερειακά του τραύματος, λύση συνεχείας του δέρματος που προέρχεται από θλών και τέμνων όργανο (δόντι)».

Ο κ. Παπαϊωάννου σημειώνει, επίσης, ότι «όπως αναφέρεται στη Νεκροτομική Έκθεση, δεν διαπιστώθηκαν αλλοιώσεις στο κατιόν κόλο, στοιχείο που δεν συνάδει με βίαιη είσοδο ξένου σώματος.

Επίσης δεν αναφέρονται ούτε διαπιστώνονται από τις φωτογραφίες κλινικά σημεία και αλλοιώσεις στον πρωκτικό δακτύλιο».

Το πόρισμα καταλήγει: «το ζώο κατέληξε από μεθαιμορραγικό σοκ, λόγω τραυμάτων τα χαρακτηριστικά των οποίων δεν τεκμαίρουν ανθρώπινη παρέμβαση αλλά η φύση των τραυμάτων και των αλλοιώσεων παραπέμπει σε επίθεση άλλου/ων ζώων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.