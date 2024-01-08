Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού ενός ζευγαριού, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από εχθες στην ορεινή Ξάνθη, κοντά στον Λειβαδίτη.

Λίγο πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (08/01) οι έρευνες απέδωσαν καρπούς, καθώς εντοπίστηκε τόσο η γυναίκα όσο και ο άνδρας. Το ζευγάρι εντοπίστηκε κοντά στο Δασικό Χωριό, περίπου στο ύψος της γέφυρας Λεωνίδα.

Ο 70χρονος είχε υποστεί κάποιον μικροτραυματισμό και άμεσα ξεκίνησε η επιχείρηση για τη διάσωσή του, ενώ η σύζυγός του είναι καλά στην υγεία της.

Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση της εξαφάνισής τους σήμανε συναγερμός στην Ξάνθη. Στην επιχείρηση εντοπισμού του ζευγαριού συμμετείχαν η Πυροσβεστική, η Αστυνομία, εθελοντές και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι της περιοχής.

