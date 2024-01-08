Τα περιστατικά βίας είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας αλλά και ολόκληρης της Εύβοιας και αυτά αφορούν είτε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας είτε άλλης μορφής, με αποτέλεσμα η αστυνομία να δέχεται δεκάδες κλήσεις.

Συγκεκριμένα λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής, μεθυσμένος άντρας εισέβαλε στο σπίτι του πεθερού του βρίζοντας και σπάζοντας ότι έβρισκε μπροστά του.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν ο μεθυσμένος κινήθηκε απειλητικά εναντίον του πεθερού του με πρόθεση να τον χτυπήσει.

Στο σημείο κατέφθασαν άντρες του ΑΤ Χαλκίδας αφού γείτονες αλλά και συγγενείς ειδοποίησαν την αστυνομία με αποτέλεσμα οι δύο άντρες να προσαχθούν στο αστυνομικό τμήμα Χαλκίδας όπου και υπέβαλαν μηνύσεις ο ένας στον άλλον.

