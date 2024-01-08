Αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει όμως και τον νοικοκύρη λέει μια παροιμία και όπως φαίνεται μετά από πολλαπλά χτυπήματα των απατεώνων με τα τροχαία, σε μία περίπτωση στη Λαμία, βρήκαν το μάστορά τους.

Το ρεπορτάζ του LamiaReport την περασμένη Παρασκευή (5/1), σχετικά με μπαράζ τηλεφωνημάτων απατεώνων στην περιοχή της Λαμίας επιβεβαιώθηκε, με τον συγκεκριμένο κύκλο να κλείνει με τρεις συλλήψεις νεαρών Ελληνίδων στην περιοχή του Περιφερειακού του Αγίου Λουκά!

Το τηλεφώνημα από τους απατεώνες σε 83χρονη γιαγιά, έγινε αργά το μεσημέρι του Σαββάτου (6/1). Το σενάριο ήθελε ο γιος της γιαγιάς να έχει προκαλέσει θανατηφόρο τροχαίο και τον αμείλικτο απατεώνα που παρίστανε τον αστυνομικό, να ζητά 100.000 ευρώ για να τον ξεμπλέξει!

Για κακή του τύχη, η ηλικιωμένη ήταν υποψιασμένη, αλλά ακόμη πιο υποψιασμένη ήταν η εγγονή της που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σπίτι, που τη συμβούλευσε να στήσουν παγίδα στους απατεώνες. Έτσι η 83χρονη ζήτησε λίγο χρόνο μέχρι να συγκεντρώσει τελικά ένα πόσο στα 30.000 ευρώ προκειμένου «να γλυτώσει το παιδί της». Μέχρι να επικοινωνήσει και πάλι μαζί της ο απατεώνας, εκείνη μαζί με την εγγονή της είχαν ειδοποιήσει κιόλας την αστυνομία.

Χαρτιά στη σακούλα

Οι οδηγίες που έλαβε στη συνέχεια η γιαγιά από τους απατεώνες, ήταν να βάλει τα λεφτά μέσα σε μία σακούλα και να τα δώσει σε κάποιον δικό τους. Το ραντεβού κλείστηκε κοντά στο σπίτι της 83χρονης, όπου η γιαγιά άφησε μια σακούλα που την είχε γεμίσει άχρηστα χαρτιά, αντί τα πολυπόθητα ευρώ!

Πράγματι μια νεαρή κοπέλα πλησίασε και πήρε τη σακούλα και τότε συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας που παρακολουθούσαν διακριτικά το χώρο. Μαζί με την «εισπράκτορα» συνελήφθησαν άλλες δύο νεαρές κοπέλες που περίμεναν μερικά μέτρα μακρύτερα μέσα σε αυτοκίνητο. Πρόκειται για τρεις Ελληνίδες, δύο αδερφές από βόρεια Ελλάδα 21 και 27 ετών, η μία μάλιστα φοιτήτρια και μία 32χρονη από τη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι είχαν προσληφθεί από αλλοδαπό (Βούλγαρο συγκεκριμένα) απατεώνα για να κάνουν εισπράξεις χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς χρήματα εισέπρατταν. Ανάλογη περίπτωση θυμίζουμε εκδικάζεται το προσεχές διάστημα Πλημμελειοδικείο Λαμίας, με μια 46χρονη Λαμιώτισσα που ισχυρίζεται ότι «προσλήφθηκε» από απατεώνα για να εισπράξει για λογαριασμό του 8.400 ευρώ ως αντίτιμο υποτίθεται για εργασίες αλουμινίου.

Υπόθεση απάτης και στη Λιβαδειά

Στην περίπτωση των τριών Ελληνίδων εξετάζεται επίσης η εμπλοκή τους σε άλλη υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένης στην περιοχή της Λιβαδειάς, την ίδια ημέρα και λεία 20.000 ευρώ!

Οι τρεις νεαρές, οδηγήθηκαν την Κυριακή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, όπου και πήραν προθεσμία να απολογηθούν ενώπιον του Ανακριτή.

