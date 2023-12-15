Παράσταση πολιτικής αγωγής ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει για την υπόθεση του Ολιβερ στην Αράχοβα η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία, ενώ ήδη όρισε ως τεχνικό σύμβουλο στην υπόθεση, ένα από τους σημαντικότερους επιστήμονες, τον καθηγητή Δημήτρη Τόντη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Με τις έρευνες για την βαριά κακοποίηση του άτυχου ζώου να συνεχίζονται και την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασία Μασούρα που εποπτεύει θέματα προστασίας των ζώων, να βρίσκεται σε επιφυλακή για την υπόθεση, η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία με ανακοίνωση της αναφέρεται σε σωρεία από παραλείψεις και απίστευτες προχειρότητες με τις οποίες επιχειρήθηκε η αντίκρουση, χωρίς στοιχεία, της κτηνιατρικής γνωμάτευσης, της μοναδικής κτηνιάτρου που διαχειρίστηκε την υπόθεση, όταν ο Ολιβερ ήταν ακόμα ζωντανός.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για «ανησυχητική υποβάθμιση της υπόθεσης» εκ μέρους των αρμοδίων αρχών και δηλώνει ότι θα παρασταθεί ως πολιτική αγωγή στις δικαστικές αρχές με τεχνικό σύμβουλο τον κ. Τόντη καθηγητή Παθολογικής Ανατομικής των ζώων και Κτηνιατροδικαστικής, Διευθυντή του Εργαστηρίου της Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η υπόθεση του Όλιβερ παρέμεινε ανοιχτή χάρη στην επιμονή της κοινωνίας να διερευνηθεί το έγκλημα με την απαιτούμενη σοβαρότητα, με όρους σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους και όχι μπανανίας. Γιατί μόνο αγανάκτηση προκαλούν οι προχειρότητες και οι χειρισμοί, πρακτικοί και επικοινωνιακοί, των Αρχών και η φανερή πλέον προσπάθεια να αποκατασταθεί η φήμη του τόπου του εγκλήματος, εις βάρος της εξιχνίασης το εγκλήματος και εις βάρος της ασφάλειας των κατοίκων.



Από την πρώτη μέρα, είδαμε να μη τηρούνται οι βασικές αρχές της έρευνας και της εγκληματολογίας. Είδαμε να αμφισβητείται η επάρκεια της μόνης κτηνιάτρου που εξέτασε το ζώο πριν καταλήξει από τα τραύματά του και να απαξιώνεται η αναφορά της για τραύματα διείσδυσης με αιχμηρό αντικείμενο στον πρωκτό του ζώου, σπασμένα πλευρά και χτυπήματα στο κεφάλι. Είδαμε να προωθείται από τις Αρχές εκδοχή περί δήθεν επίθεσης από αδέσποτα, που δεν τεκμηριωνόταν ούτε υποστηριζόταν από κανένα εύρημα (αντιθέτως το σώμα του Όλιβερ δεν έφερε σημάδια δαγκώματος).



Από την ειδησεογραφία και την περιγραφή των χειρισμών των Αρχών, διαπιστώσαμε την ανησυχητική υποβάθμιση της υπόθεσης, παρά το γεγονός ότι δώσαμε στη δημοσιότητα στοιχεία για το συσχετισμό της σεξουαλικής βίας κατά των ζώων και της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.



Η ΠΦΟ έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο, τον κ. Δημήτρη Τόντη, καθηγητή Παθολογικής Ανατομικής των ζώων και Κτηνιατροδικαστικής, Διευθυντή του Εργαστηρίου της Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.