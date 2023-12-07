Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προσήχθησαν 20 Κύπριοι φοιτητές στο κέντρο της Αθήνας

Η ομάδα φοιτητών με πανό διαμαρτύρονταν για την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου 

προσαγωγές Κυπρίων

Στην προσαγωγή 20 Κυπρίων φοιτητών προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις στο κέντρο της Αθήνας, ενόψει της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι φοιτητές είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου για να φωνάξουν συνθήματα εναντίον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που θα βρεθεί εκεί σε λίγη ώρα. Προσήχθησαν και τους μετέφεραν στη ΓΑΔΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: προσαγωγές φοιτητές επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark