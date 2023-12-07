Στην προσαγωγή 20 Κυπρίων φοιτητών προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις στο κέντρο της Αθήνας, ενόψει της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι φοιτητές είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου για να φωνάξουν συνθήματα εναντίον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που θα βρεθεί εκεί σε λίγη ώρα. Προσήχθησαν και τους μετέφεραν στη ΓΑΔΑ.

Πηγή: skai.gr

