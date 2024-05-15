Survivor 2024: Έπεσε η αυλαία και της τρίτης σεζόν της Σταυρούλας: «Ήθελα να αποδείξω ότι οι γυναίκες δεν έχουμε ανάγκη κανέναν»

Τέλος και η τρίτη παρουσία της Σταυρούλας Χρυσαειδή στο Survivor.

Η αθλήτρια εδώ και πολύ καιρό ταλαιπωρείται από τραυματισμούς στα γόνατά της, παρέμενε ωστόσο στο παιχνίδι. Απ' ότι φαίνεται όμως ο κόμπος έφτασε στο χτένι και πλέον προτίμησε να βάλει σε προτεραιότητα την υγεία της.

Πέρυσι είχε αποχωρήσει κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες, λίγο πριν το τέλος. Η παίκτρια τότε ήταν απόλυτα υγιής, και σίγουρα ήθελε να παραμείνει κι άλλο, όμως τα πράγματα και τότε της ήρθαν αλλιώς.

Ακόμα πιο κοντά στο τέλος είχε φτάσει την πρώτη φορά που συμμετείχε στο παιχνίδι. Την χρονιά που νικητής ήταν ο Στάθης Σχίζας, η Σταυρούλα είχε φτάσει κυριολεκτικά ένα βήμα πριν από τον τελικό του Γαλατσίου. Ο παίκτης που την άφησε εκτός ήταν ο μετέπειτα νικητής.



