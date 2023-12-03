Την οργή τους εκφράζουν από χθες στο Χ (πρώην Twitter) χιλιάδες χρήστες για το απάνθρωπο περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ενός σκύλου στην Αράχωβα.
#ΑΡΑΧΩΒΑ Οποίος ξέρει κάτι να μιλήσει. pic.twitter.com/NQ6N7O9v8X— Xara💛💛💛💛Xaroula (@ZaharoulaGeorg2) December 3, 2023
Το άτυχο λυκόσκυλο, ο Ολιβερ, κατέληξε από τα τραύματα και την αιμορραγία που τον προκάλεσε ο βασανισμός του.
Εγώ ένα πράγμα βλέπω καθημερινά ...— ᦓ꠸ꪑꪮꪀꪶꫀꪮꪀꫀ ☭ 🇵🇸 (@_SimonLeone) December 3, 2023
Ότι γίνατε ένα με το τέρας #ΑΡΑΧΩΒΑ pic.twitter.com/XFy836TlqX
Ασχολούμαστε (μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων ) πολύ σοβαρά μ αυτό το ειδεχθές έγκλημα που θα τιμωρηθεί πιστέψτε με. Επειδή οι έρευνες βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο μας εχει ζητηθεί διακριτικότητα— Natalia Germanou (@nataliagermanou) December 3, 2023
Χιλιάδες χρήστες ζητούν την τιμωρία του δράστη και εκδίκηση για τον Ολιβερ...
Μπλα, μπλα, μπλα…— Rania D (@RaniaD888) December 3, 2023
Δεν θα ξεχαστεί με λόγια αυτή την φορά…
Υπάρχουν κάμερες, υπάρχει dna…
Βρείτε ποιος το έκανε, δημοσιοποιήστε το και τιμωρήσετε τον παραδειγματικά…
Ψάξτε στο περιβάλλον των ιδιοκτητών του Oliver, όλο αυτό δείχνει προσωπικο μισος.#αραχωβα #ολιβερ pic.twitter.com/FFtkhefWMl
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.