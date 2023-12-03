Την οργή τους εκφράζουν από χθες στο Χ (πρώην Twitter) χιλιάδες χρήστες για το απάνθρωπο περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ενός σκύλου στην Αράχωβα.

Το άτυχο λυκόσκυλο, ο Ολιβερ, κατέληξε από τα τραύματα και την αιμορραγία που τον προκάλεσε ο βασανισμός του.

Εγώ ένα πράγμα βλέπω καθημερινά ...



Ότι γίνατε ένα με το τέρας #ΑΡΑΧΩΒΑ pic.twitter.com/XFy836TlqX — ᦓ꠸ꪑꪮꪀꪶꫀꪮꪀꫀ ☭ 🇵🇸 (@_SimonLeone) December 3, 2023

Ασχολούμαστε (μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων ) πολύ σοβαρά μ αυτό το ειδεχθές έγκλημα που θα τιμωρηθεί πιστέψτε με. Επειδή οι έρευνες βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο μας εχει ζητηθεί διακριτικότητα — Natalia Germanou (@nataliagermanou) December 3, 2023

Χιλιάδες χρήστες ζητούν την τιμωρία του δράστη και εκδίκηση για τον Ολιβερ...

Μπλα, μπλα, μπλα…

Δεν θα ξεχαστεί με λόγια αυτή την φορά…

Υπάρχουν κάμερες, υπάρχει dna…

Βρείτε ποιος το έκανε, δημοσιοποιήστε το και τιμωρήσετε τον παραδειγματικά…

Ψάξτε στο περιβάλλον των ιδιοκτητών του Oliver, όλο αυτό δείχνει προσωπικο μισος.#αραχωβα #ολιβερ pic.twitter.com/FFtkhefWMl — Rania D (@RaniaD888) December 3, 2023

Πηγή: skai.gr

