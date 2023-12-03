Λογαριασμός
Οργή στο Twitter για τον άγριο βασανισμό, μέχρι θανάτου, σκύλου στην Αράχωβα

Χιλιάδες χρήστες ζητούν την τιμωρία του δράστη και εκδίκηση για τον Ολιβερ

Την οργή τους εκφράζουν από χθες στο Χ (πρώην Twitter) χιλιάδες χρήστες για το απάνθρωπο περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ενός σκύλου στην Αράχωβα. 

Το άτυχο λυκόσκυλο, ο Ολιβερ, κατέληξε από τα τραύματα και την αιμορραγία που τον προκάλεσε ο βασανισμός του. 

Χιλιάδες χρήστες ζητούν την τιμωρία του δράστη και εκδίκηση για τον Ολιβερ...

Πηγή: skai.gr

TAGS: κακοποίηση σκύλου
