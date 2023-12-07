Νωρίτερα από το προγραμματισμένο, λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασε στην Αθήνα ο Τούρκος πρόεδρος για την συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, , στο πλαίσιο της συνεδρίασης του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Το κέντρο της Αθήνας είναι αποκλεισμένο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του κ.Ερντογάν πραγματοποιούνται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης), σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής του Κέντρου της Αθήνας, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την απαγόρευση συγκεντρώσεων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Κλειστοί δρόμοι

Μέχρι το απόγευμα οι οδοί Κατεχάκη - Μεσογειων - Βασιλ. Σοφίας - Κηφισίας - Βασ. Κωνσταντίνου - Βασ. Αμαλίας - Αλεξάνδρας - Μιχαλακοπουλου - Σταδίου - Πανεπιστημίου και Ακαδημίας θα είναι μια απαγορευμένη ζώνη για τους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Drones και ελεύθεροι σκοπευτές

Στα ψηλά κτίρια σε ολόκληρη την Αθήνα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα είναι ακροβολισμένοι ελεύθεροι σκοπευτές οι οποίοι θα καλύψουν όλα τα νευρολογικά σημεία.

Ταυτόχρονα και τις 6 ώρες που θα βρίσκεται εδώ Ερντογάν θα υπάρχει εναέρια επιτήρηση, σε πολλά επίπεδα τόσο από drones, όσο κι από ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία θα δίνουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι θα σαρώσουν το κέντρο της Αθήνας, θα ελέγξουν ακόμη και κάδους σκουπιδιών για τυχόν εκρηκτικούς μηχανισμούς ή ύποπτα αντικείμενα. Την ίδια ώρα, η ΕΛΑΣ θα ελέγξει ακόμη και τις στοές του δικτύου ομβρίων υδάτων.

Η επίσκεψη του Τουρκου προέδρου στην Ελλάδα θα διαρκέσει περίπου 6 ώρες.



Πηγή: skai.gr

