Της Λουίζας Κροντήρη

Tην Πέμπτη πρόκειται να γίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο απογευματινό χειρουργείο και στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, το οποίο θα άφορα επέμβαση στο θυρεοειδή. Δεν αποκλείεται μάλιστα να μπει και ένα δεύτερο περιστατικό, αυτή τη φορά νευροχειρουργικό.



Σε πρώτη φάση στον Ευαγγελισμό θα γίνονται περίπου έξι απογευματινά χειρουργεία την εβδομάδα.

«Πάνω από 150 νοσοκομεία δήλωσαν ότι οργανώνουν απογευματινά χειρουργεία. Άρα, έχουν το αναγκαίο προσωπικό για να κάνουν απογευματινά χειρουργεία», ανέφερε την Κυριακή στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι το νοσοκομείο που έχει τις μεγαλύτερες αναμονές στα τακτικά χειρουργεία. Τα πρώτα τέσσερα χειρουργεία που θα γίνουν την Τρίτη είναι άνθρωποι που έσπευσαν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα των απογευματινών χειρουργείων γιατί αναμένουν να χειρουργηθούν από το 2020», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι πρόκειται «για τα πρώτα απογευματινά χειρουργεία που γίνονται μετά από 40 χρόνια γιατί για πρώτη φορά τα συζητήσαμε και τα νομοθετήσαμε το 1992».

