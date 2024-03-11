Στη φυλακή οδηγείται, με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 48χρονος από την Ρουμανία ο οποίος μαζί με δύο άλλους ομοεθνείς του 44 και 56 ετών, είχαν συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα (7 Μαρτίου), για ασέλγεια και γενετήσιες πράξεις σε ανήλικη 15 ετών από τη Βουλγαρία που διαμένει στο Ρέθυμνο.

Η κοπέλα γέννησε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και επειδή είναι ανήλικη, οι γιατροί ενημέρωσαν τις αρχές. Με τη βοήθεια ψυχολόγου από το «Χαμόγελο του Παιδιού», η 15χρονη υπέδειξε τους τρεις Ρουμάνους ως τα πρόσωπα με τα οποία είχαν συνευρεθεί μαζί της. Ανάμεσα τους και ο σύντροφος της μητέρας της.

Ο άνδρας που φέρεται, από την προανακριτική διαδικασία να είναι ο πατέρας του βρέφους, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και παραδέχτηκε ότι είχε επαφές με την ανήλικη, δήλωσε ωστόσο ότι το νεογέννητο δεν είναι δικό του, ενώ δεν αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση DNA για να αποδειχθεί ο ισχυρισμός του. Οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι κατά τα έτη 2022 και 2023 είχαν σεξουαλικές επαφές με την ανήλικη, θα απολογηθούν αύριο, ενώ όλοι τους ισχυρίζονται πως η 15χρονη λειτούργησε με τη θέληση της και ότι η μητέρα της γνώριζε για τις επαφές της κόρης της.

