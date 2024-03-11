Μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε στη εκδίκαση της υπόθεσης για τη δολοφονία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλο τον Σεπτέμβριο του 2022 στην Εφύρα Ηλείας, καθώς σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών αθώωσε τον κατηγορούμενο για την ανθρωποκτονία και αδερφό του θύματος με ομόφωνη απόφασή του, συμφωνώντας με την αθωωτική πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας Ιωάννη Παΐσιου.

Πρόκειται για μια υπόθεση, η οποία, όπως είχε αποκαλύψει η εφ. «Πατρίς» στις 29 Ιουλίου 2023, από την αρχή μέχρι το πέρας της κύριας ανάκρισης υπήρξαν πολλά αναπάντητα ερωτήματα, τα είπαν είχαν θέσει κυρίως οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου Θοδωρής Αντωνόπουλος και Διονύσης Ζησιμόπουλος, αναδεικνύοντας συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία και ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις, που σε καμία περίπτωση δεν τοποθετούσαν τον εντολέα τους στον τόπο όπου φέρεται να τελέστηκε το έγκλημα κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το οποίο η ΕΛ.ΑΣ. στο κατηγορητήριο το αναφέρει ως χρόνο τέλεσης του αδικήματος της ανθρωποκτονίας του 68χρονου.

Άλλωστε, και το κατηγορητήριο, που κατονόμαζε τον αδερφό του θύματος ως ανθρωποκτόνο, αποδόμησε πλήρωσε χθες ο Εισαγγελέας της έδρας του Μικτό Ορκωτό Δικαστηρίου Πατρών Ιωάννης Παΐσιος, με μια απολύτως τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη αγόρευση, η οποία διήρκησε σχεδόν μιάμιση ώρα.

Τελικώς, το Δικαστήριο αποφάσισε πως δεν επρόκειτο για ανθρωποκτονία, αθωώνοντας τον 71χρονο.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του αθωωθέντα αδερφού του θύματος. Αριστερά διακρίνεται ο δικηγόρος Αμαλιάδας Διονύσης Ζησιμόπουλος και δεξιά ο δικηγόρος Ηλείας Θοδωρής Αντωνόπουλος

