Υπογράφηκε την Τρίτη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ.

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση για Χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:



«Με σχέδιο και όραμα για την υγειονομική μετάβαση στην Υγεία του αύριο, εισάγουμε το θεσμό των απογευματινών χειρουργείων με στόχο, από τη μία να μειώσουμε τις λίστες αναμονής των ασθενών που περιμένουν να χειρουργηθούν και από την άλλη να αυξήσουμε τα εισοδήματα των γιατρών και νοσηλευτών που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο εξής, χιλιάδες ασθενείς που περιμένουν από μήνες έως χρόνια να χειρουργηθούν, θα μπορούν να βρουν διέξοδο στα απογευματινά χειρουργεία με κόστος πολύ χαμηλότερο από μια ιδιωτική κλινική. Πιστεύω πολύ σε αυτό το μέτρο και θεωρώ ότι θα «αγκαλιαστεί» αμέσως και από το προσωπικό των νοσοκομείων και από τους ασθενείς. Συνεχίζουμε σταθερά στις μεταρρυθμίσεις για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας αντάξιο των προσδοκιών των Ελλήνων πολιτών».



O Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε:



«Τα απογευματινά χειρουργεία, σύστημα που εφαρμόζεται με επιτυχία σε όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στη μείωση του χρόνου αναμονής και να ενισχύσουν τις αμοιβές του προσωπικού του ΕΣΥ. Με διαφάνεια και έλεγχο, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των τακτικών χειρουργείων, δίνουμε μία επιπλέον επιλογή στους συμπολίτες μας αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες του ΕΣΥ. Στόχος μας είναι να εξυπηρετηθούν άμεσα και αποτελεσματικά όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας λαμβάνοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Η χρηματοδότηση 60 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την πραγματοποίηση πάνω από 50.000 χειρουργείων που βρίσκονται σε αναμονή εδώ και μήνες καθώς και η Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων αποτελούν ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ τα απογευματινά χειρουργεία αφορούν περιστατικά που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της μίας μέρας. Χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες επεμβατικές πράξεις πέραν του τακτικού ωραρίου, δεν μπορούν να διενεργούνται μετά τις 22.00.

Η δαπάνη της νοσηλείας ασθενή, ο οποίος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση ή άλλη επεμβατική πράξη στη λειτουργία των νοσοκομείων πέραν του τακτικού ωραρίου, αποζημιώνεται με βάση το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΣυΚΝΥ).

Οι Αμοιβές και οι κατηγορίες των επεμβάσεων

Όπως είχαν ανακοινώσει σε συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Υγείας, οι επεμβάσεις χωρίζονται σε έξι κατηγορίες αναλόγως τη βαρύτητά τους και για κάθε κατηγορία είναι ορισμένο ένα συγκεκριμένο ποσό που θα καταβάλουν οι πολίτες. Για πολύ μικρή επέμβαση το συνολικό ποσό για τον ασθενή ανέρχεται σε 300 ευρώ, για μικρή επέμβαση σε 500 ευρώ, για μεσαία σε 900 ευρώ, για μεγάλη σε 1.200 ευρώ για βαρειά σε 1.600 ευρώ και για εξαιρετικά βαρειά σε 2.000 ευρώ.



Οι προβλεπόμενες αμοιβές, που αφορούν στους χειρουργούς Α’ προκύπτουν διαβαθμιζόμενες ως ακολούθως:

-Σε ποσοστό 100% όταν πρόκειται για Συντονιστές Διευθυντές/Καθηγητές.

-Σε ποσοστό 90% όταν πρόκειται για Διευθυντές/ Αναπληρωτές Καθηγητές.

-Σε ποσοστό 85% όταν πρόκειται για Επιμελητές/ Επίκουρους Καθηγητές.

-Το παραϊατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των χειρουργείων, πέραν του τακτικού ωραρίου, αμείβεται με δεκαπέντε (15,00) ευρώ έκαστος, ανά ώρα απασχόλησης μετά το τακτικό ωράριο.

Ο έλεγχος λειτουργίας πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση από τους διοικητές των νοσοκομείων και σε μηνιαία βάση από τους διοικητές των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ).

Η λειτουργία αφορά όλες τις μέρες, εξαιρουμένων των νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στα οποία δεν δύναται να πραγματοποιείται κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας τους.

