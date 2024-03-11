Ευρεία σύσκεψη υπό τον Χρ. Σταϊκούρα για τη συνολική αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου

Ζητήματα που αφορούν τη συνολική αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου αλλά και θέματα ασφάλειας των μετακινήσεων ήταν το αντικείμενο ευρείας σημερινής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε, υπό τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα, με τη συμμετοχή τής υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιας για τις Μεταφορές, Χριστίνας Αλεξοπούλου, του γενικού γραμματέα Μεταφορών, Γιάννη Ξιφαρά, του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ, Παναγιώτη Τερεζάκη, της προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), Ιωάννας Τσιαπαρίκου και των Roberto Rinaudo, Country Manager, και Γεώργιου Αναγνωστόπουλου, διευθυντή λειτουργίας της Hellenic Train.

Η πολιτική ηγεσία ζήτησε από τις δύο εταιρείες, ΟΣΕ και Hellenic Train, να δεσμευτούν για τη συνεχή και στενή συνεργασία τους σε όλα τα ζητήματα που άπτονται της σιδηροδρομικής ασφάλειας και αφορούν στην υποχρέωση αυστηρής τήρησης του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, στο σύνολο του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η τοποθέτηση της ΡΑΣ.

Αυτό συνεπάγεται, από την πλευρά της Hellenic Train, την επιτάχυνση της διερεύνησης των περιστατικών που σχετίζονται με τη μη εφαρμογή του Κανονισμού. Επιπλέον, τη βούληση να συνεργαστούν, από κοινού με τον ΟΣΕ, για την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού σε ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δρομολογούνται δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση του προσωπικού ασφάλειας, την επαναξιολόγηση σχετικών εσωτερικών κανονισμών, επανεκπαιδεύσεις προσωπικού, αλλά και τη σύσταση -από τον ΟΣΕ- ειδικής ομάδας παρακολούθησης των ραδιοεπικοινωνιών μεταξύ του προσωπικού κίνησης και των μηχανοδηγών.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη αποτελεσματικής επίβλεψης της εφαρμογής των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί αλλά και προβλέπεται να ληφθούν από τη ΡΑΣ.

Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση που εκ της διερεύνησης αναδειχθούν ευθύνες και σε πρόσωπα, τότε, θα αποδοθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις αρμοδίως. Κάτι που έχει ζητηθεί από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, γραπτώς με επιστολή του, προς τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζει ένα συγκροτημένο σχέδιο για την ανάταξη και τη συνολική αναβάθμιση του ελληνικού σιδηρόδρομου, στο πλαίσιο του οποίου, η αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, καθώς και άλλων συναφών θεμάτων, θα αποτελούν αντικείμενο ανάλογων συσκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η σύσκεψη διεξήχθη στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει, από το καλοκαίρι του 2023, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων.

